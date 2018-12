TV-Tipps für Freitag, 21. Dezember

Wir sind Kaiser, Der kleine Lord, Am Schauplatz spezial, Kleine große Stimmen, Das ewige Lied, Cameron Diaz in Liebe braucht keine Ferien – mit Radiotipps

12.25 MÄRCHEN

Sagenhaft: Die Schöne und das Biest Um ihren Vater vor der Gefangenschaft zu bewahren, muss ein schönes Mädchen mit einem gefährlich aussehenden Biest zusammenleben. Schon bald aber lernt sie, dass man niemanden nur nach seinem Aussehen beurteilen sollte. Nach einem französischen Volksmärchen. Bis 12.30, Kika

20.15 SATIRE

Wir sind Kaiser In seiner großen Weihnachtsaudienz lädt Kaiser Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) diesmal den erfolgreichen Musiker James Cottriall zu sich und lässt sich von dessen Stimme erfreuen, wenn er etwa die Kaiserhymne trällert. Mit ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary parliert Seine Majestät über den Zauber der arabischen Welt und bietet verblüffende Lösungen für die friedliche Verständigung der Kulturen. Mit Peter Stöger und dessen Lebensgefährtin Ulrike Kriegler findet der Kaiser heraus, was Humor und Fußball miteinander gemein haben. Bis 21.10, ORF 1

20.15 DRAMA

Der kleine Lord (Little Lord Fauntleroy, USA 1936, John Cromwell) Der achtjährige Ceddie Errol (Ricky Schroder) lebt Ende des 19. Jahrhunderts mit seiner verwitweten Mutter in bescheidenen Verhältnissen in New York. Eines Tages taucht Mr. Havisham, ein Abgesandter des Earl of Dorincourt (Alec Guinness), bei Mrs. Errol auf. Der Earl ist Ceddies Großvater; der Junge kennt ihn aber nicht, denn der adelsstolze alte Herr hatte sich seinerzeit von seinem Sohn Cedric losgesagt, als dieser eine Amerikanerin heiratete.

Bis 21.55, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Heimatleuchten: Stille Nacht – Von Salzburg in die Welt Jedes Kind kennt heute das berühmteste Weihnachtslied der Welt Stille Nacht – aber kaum jemand weiß, dass einst vier arme Tiroler Bauernkinder das Lied in die Welt getragen haben. Diese Heimatleuchten-Sendung zeichnet den spannenden und oft auch dramatischen Verbreitungsweg des Liedes von Salzburg nach Tirol über Leipzig in die ganze Welt nach. Servus TV besucht die sieben "Stille-Nacht-Gemeinden" in Salzburg und verbindet die Weihnachtszeit von 1818 mit der heutigen.

Bis 21.15, Servus TV

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Spezial Weihnachten wird diesmal klein: Weihnachten ist das Fest der Familie. Was aber, wenn die Familie nur noch aus einem Elternteil besteht? Besonders für Alleinerziehende und deren Kinder können die Feiertage zu einer Belastungsprobe werden. Zeit und Geld sind meist knapp: Fast jede zweite Einelternfamilie in Österreich ist arm oder armutsgefährdet. Und ob nach Trennung oder Tod, unter dem Christbaum wird der Verlust des Partners noch einmal stärker spürbar. Nina E. lebt mit ihrem Sohn Jonas in einem Dorf in Oberösterreich, zum Kindsvater gibt es kaum mehr Kontakt. Bis 22.00, ORF 2

21.45 WEIHNACHTSKOMÖDIE

Liebe braucht keine Ferien (USA/NL 2006, The Holiday, Nancy Meyers) Zwei junge, attraktive Frauen – von den Männern und der Liebe enttäuscht – beschließen über die Weihnachtstage einen Häusertausch. Beide sehnen sich nach einer Auszeit, einem Ortswechsel. Iris (Kate Winslet) kommt auf die Idee, ihr märchenhaftes Cottage im Internet zum Häusertausch anzubieten. Amanda (Cameron Diaz) stößt in Los Angeles auf das Angebot, und kurzerhand machen sie Nägel mit Köpfen. Bis 23.50, ZDF neo

zdf und zade rosenthal

21.55 DRAMA

Kleine große Stimme (Ö/D 2015, Wolfgang Murnberger) Benedikt, ein nach dem Tod seiner Mutter ungeliebtes Besatzerkind, wächst bei seinen Großeltern auf dem Land auf. Er träumt von der Aufnahme bei den Wiener Sängerknaben. Eine Tournee mit den Sängerknaben wäre seine Chance, seinen Vater, einen amerikanischen Besatzungssoldaten, der nichts von ihm wissen kann, zu finden. Bis 23.25, ARD

22.30 HEIMATFILM

Das ewige Lied (D/Ö 1997, Franz Xaver Bogner) Basierend auf der Vorlage von Thomas Nippold erzählt der deutsch-österreichische Film vom Hilfspfarrer Joseph Mohr (Tobias Moretti), dem Textdichter des Weihnachtsliedes Stille Nacht, heilige Nacht. Bis 0.35, ORF 2