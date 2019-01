Österreichs Gamesbranche im Jahr 2028: Fünf Prognosen

Peter Ehardt, Iron Mountain Interactive

Ich gehe davon aus, dass es bis zu diesem Zeitpunkt mitunter doppelt so viele Entwickler (tendenziell kleinere Jointventures) geben wird als heute. Technologische Fortschritte werden das Kommunizieren noch weiter erleichtern, sodass es gängig sein wird, dass Mitarbeiter nicht mehr im Büro sitzen müssen sondern von zu Hause in Österreich, aber auch von sonst wo in der Welt arbeiten können. 2028 ist E-Sports unglaublich groß und nachdem die gute alte österreichische "Alles passiert in Österreich 10 Jahre später"-Phase vorbei ist, versteht auch die zukünftige Regierung, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, in diese Richtung zu investieren.