Bei "GTA Online" lohnt es sich, der Klo-Putzkraft 500-mal Trinkgeld zu geben

Spieler stießen auf kurioses Easter-Egg, das Kleidung freischaltet

Manche Easter Eggs sind in Videospielen leicht aufzufinden und andere wiederum werden einzig durch Zufall entdeckt. Ein GTA Online-Spieler ist kürzlich auf einem besonderen Ableger zweitgenannter Kategorie gestoßen. Um nämlich bei dem Online-Game ein bestimmtes Outfit freizuschalten, muss man nämlich einem Klo-Putzkraft im Spiel mehr als 500-mal hintereinander Trinkgeld geben.

gta series videos

575 Spenden für Kleidung

Die Reinigungskraft ist in einem der Clubs des Games zu finden. Gibt man ihr zehnmal hintereinander einen Dollar, bekommt man eine Einblendung mit dem Hinweis "Seeking The Truth" ("Auf der Suche nach der Wahrheit"). Wiederholt man diesen Vorgang insgesamt 155-mal ist wiederum eine weitere Info eingeblendet mit den Worten: "Chasing The Truth" ("Der Wahrheit hinterherjagen"). Nach der 575. Spende poppt der letzte Hinweis "Bearing The Truth" ("Die Wahrheit ertragen") auf.

Noch Probleme mit Easter Egg

In weiterer Folge erhält man dann die spezielle Kleidung. Allerdings berichten Spieler davon, dass dieser Vorgang nicht ganz problemlos verläuft. So sollen User Spenden durchgeführt und kein Easter Egg erhalten haben. Andere wiederum haben die Kleidung nach einem erneuten Login verloren. Rockstar Games dürfte hier aber in Bälde mit einem Patch nachhelfen. (red, 20.12.2018)