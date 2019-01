Die Zukunft des Gamings: Sechs Prognosen von Spielentwicklern

Gregor Eigner, Mi'pu'mi Games

Ähnlich wie in der Filmbranche der 1980er-Jahre wird es eine Refokussierung auf Inhalte sowie auf Narrative geben und damit einhergehend eine Reduktion der Technik. Die Geschichten werden stärker in den Vordergrund treten, dies geht Hand in Hand mit einer noch stärkeren Verbreiterung der Demografie der Spieler weltweit. Die heute neuen Peripheriegeräte (wie VR-Brillen) werden nicht den erhofften Stellenwert einnehmen, und das physische Medium wird weitgehend zurückgedrängt sein.