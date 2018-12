"The Last Of Us 2": Kommt das Spiel bereits im März 2019?

Amazon Italien listet Release-Zeitpunkt bereits an – möglicherweise wegen Ende des Fiskaljahres

Kommt The Last Of Us 2 bereits im März 2019? Einen offiziellen Release-Termin gibt es bisher nicht, auf Amazon Italien ist zu dem Game nun allerdings zu lesen, dass dieses am 29. März 2019 erscheinen soll. Ob es sich nur um einen Platzhalter handelt oder der Veröffentlichungszeitpunkt unabsichtlich verraten wurde, bleibt offen.

Ende des Fiskaljahrs

Wie Giga.de schreibt, könnte der Release-Termin aber tatsächlich stimmen. Viele Spielehersteller wählen Ende März als Zeitpunkt für die Veröffentlichung eines Games, da dieses dann noch ins Fiskaljahr vom Vorjahr zählt. Dadurch hätte Sony mit God of War und Spider-Man ein grandioses Geschäftsjahr vorzuweisen.

Was man zu dem Spiel bisher weiß

The Last Of Us 2 ist ein Playstation-exklusives Action-Adventure von Naughty Dog. Bisher weiß man zu dem Game, dass man die ältere Ellie spielt, die in den postapokalyptischen USA gegen einen gefährlichen Kult ankämpft. Ellie war Protagonistin des hervorragend rezipierten ersten Teils. (red, 20.12.2018)