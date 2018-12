Trumps Parteifreunde kritisieren US-Rückzug aus Syrien, für Frankreich ist IS nicht besiegt

Der republikanische Senator Lindsey Graham sieht einen "Obama-mäßigen Fehler" Donald Trumps, Paris will seine Truppen weiter in Syrien belassen

Damaskus/Washington – Mit seiner Entscheidung für einen Truppenabzug aus Syrien hat US-Präsident Donald Trump für nationale und internationale Irritation gesorgt. Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly bezeichnete die Terrormiliz "Islamischer Staat" als geschwächt, aber noch nicht besiegt – obwohl Trump damit den US-Rückzug begründet hatte. Französische Truppen würden vorerst in Syrien bleiben, kündigte Parly an. Der IS sei zwar "so schwach wie nie zuvor", aber "noch nicht von der Landkarte gelöscht" und müsse "endgültig militärisch besiegt" werden.

Zuvor hatte es bereits innerhalb der USA scharfe Kritik an Trumps Entscheidung gegeben – in die er Medienberichten zufolge weder Außenminister Mike Pompeo noch Verteidigungsminister James Mattis einbezogen hatte. Mehrere republikanische Senatoren und Abgeordnete bezeichneten den Schritt als schweren Fehler und warnten vor den negativen Konsequenzen eines überstürzten Rückzugs – auch für die Sicherheit der USA.

Republikaner kritisieren Trump

South Carolinas republikanischer Senator Lindsey Graham – zuletzt eigentlich ein eifriger Verteidiger Trumps – beklagte sich in diversen Tweets über die Entscheidung des Präsidenten. Der IS sei keineswegs besiegt. Ein Abzug der US-Truppen sei ein großer "Obama-mäßiger Fehler" und helfe dem IS bei seinem Bestreben, sich in der Region wieder auszubreiten.

Der republikanische Senator aus Florida, Marco Rubio, sprach von einem überstürzten Abzug und einem schrecklichen Fehler, der das Land noch auf Jahre verfolgen werde. Die Entscheidung sei gegen den Rat von Militärs gefallen und werde schwerwiegende Folgen für die USA haben. Colorados republikanischer Senator Cory Gardner rief Trump dazu auf, von seiner Entscheidung abzurücken. Auch Republikaner im Repräsentantenhaus äußerten sich besorgt und irritiert.

Die Frontfrau der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, bezeichnete es als voreilig, einen Sieg über den IS zu verkünden und die US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Auch diverse Sicherheitsexperten sprachen von einem unüberlegten und waghalsigen Schritt, der dem noch längst nicht besiegten IS in die Hände spiele – wie auch der Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, dem Iran und Russland. Präsident Wladimir Putin begrüßte den Abzug der US-Truppen und stimmte mit Trump überein, dass der IS besiegt sei.



Türkei profitiert

Die USA stehen an der Spitze einer internationalen Koalition, die in Syrien den IS bekämpft. Die etwa 2.000 US-Soldaten sind offiziell zur Ausbildung und Beratung der syrischen Oppositionstruppen dort. Ihr wichtigster Verbündeter ist die Kurdenmiliz YPG, die dort die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) anführt. Auch die SDF warnten vor "gefährlichen Auswirkungen" des US-Abzugs aus Syrien. Der IS könnte dadurch "wiederbelebt" werden.

Nach einem Rückzug der US-Truppen könnte der Weg frei werden für eine neue Militäroffensive der Türkei. Die Regierung in Ankara droht schon seit langem mit einer weiteren Operation gegen die YPG. Die Türkei sieht sie als verlängerten Arm der in der Türkei als Terrororganisation verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. (red, APA, 20.12.2018)