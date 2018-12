US-Notenbank erhöht Zinsen – und schickt Kurse auf Talfahrt

Zinssatz künftig bei 2,25 bis 2,5 Prozent

Washington– Die US-Notenbank Fed erhöht den Leitzins bereits zum vierten Mal in diesem Jahr. Er steigt vor dem Hintergrund der boomenden Wirtschaft um einen weiteren Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, wie die Fed am Mittwoch mitteilte.

Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet, Präsident Trump hatte davor gewarnt.

Doch Fed-Chef Jay Powell sagte, nichts werde die Fed von einem Kurs abhalten, den sie für richtig halte.

Es ist das neunte Mal seit Beginn der Zinswende Ende 2015, dass die Notenbank ihre Geldpolitik strafft. Heuer ist es bereits der vierte Zinsschritt. Für 2019 signalisiert die Fed nur noch zwei Zinserhöhungen. Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda sagte dazu: "Mit einer Weltwirtschaft, die 2019 weniger stark wachsen wird, und angeschlagenen US-Börsen wäre das nicht die beste Zeit für Zinser höhungen."

Verluste an der New York Stock Exchange

An der Wall Street ging es bis zur Mitteilung der Notenbank stetig bergauf, dann aber sackten die Kurse unter das Vortagsniveau ab und erholten sich nicht mehr. Besonders gefragt waren allerdings General Electric – hier gab es gegen den Trend ein Plus von fünf Prozent.

Der Investmentguru Warren Buffet gab am Mittwoch bekannt, dass er die Beteiligung seines Unternehmens Berkshire Hathaway an der kanadischen Home Capital Group substanziell zurückfahre – sein Anteil hatte in nur 17 Monaten 70 Prozent an Wert zugelegt. (Reuters, 19.12.2018)