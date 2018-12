UN-Vollversammlung nahm Migrationspakt förmlich an

Israel, Polen, Tschechien, Ungarn und die USA stimmten dagegen, 152 Länder dafür. Österreich hatte seine Enthaltung angekündigt

New York/Wien – Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat den UN-Migrationspakt am Mittwoch förmlich angenommen. Insgesamt 152 Länder stimmten in New York für den Pakt, zwölf enthielten sich. Auch Österreich hatte im Vorfeld angekündigt, sich der Stimme zu enthalten. Fünf Staaten stimmten dagegen: Israel, Polen, Tschechien, Ungarn und die USA.

Der rechtlich nicht bindende Pakt war vergangene Woche von einer überwältigenden Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten in Marrakesch gebilligt worden. Im Kern geht es darum, Migration weltweit besser zu steuern und zu regeln. Die ÖVP-FPÖ-Regierung hatte Ende Oktober ihre Ablehnung des Migrationspakts erklärt. Die nationale Souveränität Österreichs sei gefährdet, erklärten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Chrtistian Strache (FPÖ) damals. (APA, 19.12.2018)