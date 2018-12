TV-Tipps für Donnerstag, 20. Dezember

High Fidelity, Im Brennpunkt, Lebensretter 2018, Willi Resetarits und Eine Dame verschwindet – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Steuertipps zum Jahresende Bis zum Jahresende kann man sich vom Finanzamt noch einiges zurückholen – von Werbungskosten über Sonderausgaben bis hin zu Spenden. Aber schnell, denn am 1. Jänner ist es zu spät. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Kein Land für Rentiere? Das letzte indigene Volk Europas, die Sami, führt einen erbitterten Kampf gegen den norwegischen Staat. Eine Stromtrasse zur Versorgung der Ölindustrie soll durch das Tal gebaut werden, in dem ihre Rentiere kalben. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

High Fidelity (USA/GB 2000, Stephen Frears) Plattenladenbesitzer Rob Gordon (John Cusack) erzählt seine Lebens- und vor allem Liebesgeschichte. So resümiert er etwa seine "Top Five in die Brüche gegangener Be ziehungen". Mit seinen Angestellten Dick und Barry fachsimpelt der er klärte Musikliebhaber jeden Tag aufs Neue über das eine Thema: Musik. Bis 22.25, ATV 2

20.15 MAGAZIN

Im Brennpunkt Ein Rückblick auf das ereignisreiche politische Jahr 2018. Kommentiert von Experten. Bis 21.20, ORF 3

21.05 REGIERUNGSFERNSEHEN

Lebensretter 2018 – Österreichs Heldinnen und Helden Bundeskanzleramt, ORF und Kronen Zeitung zeichnen neun mutige Lebensretterinnen und Lebensretter aus den Bundesländern sowie eine "besondere Teamleistung" und einen "internationalen Einsatz" aus. Bis 22.00, ORF 2

21.15 MUSIKSHOW

Austropop-Legenden: Willi Resetarits Mit der Politrocktruppe Die Schmetterlinge begann die musikalische Laufbahn des 1948 im Burgenland geborenen Willi Resetarits. Der Durchbruch folgte Mitte der 1980er-Jahre mit dem Ostbahn-Kurti. Bis 23.30, Servus TV

21.20 DISKUSSION

Die Runde der ChefredakteurInnen: Aufbrüche, Umbrüche, Tabubrüche Gäste bei Ingrid Thurnher: Martina Salomon (Kurier), Rainer Nowak (Die Presse), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Christian Nusser (Heute), Christoph Kotanko (Oberösterreichische Nachrichten), Meret Baumann (Neue Zürcher Zeitung). Bis 22.15, ORF 3

21.50 SPIONAGEKOMÖDIE

Eine Dame verschwindet (The Lady Vanishes, GB 1938, Alfred Hitchcock) Die junge Engländerin Iris freundet sich auf einer Zugfahrt mit der schrulligen Miss Froy an, die sich als Gouvernante und Musiklehrerin ausgibt. Doch plötzlich verschwindet die Dame, und keiner der übrigen Mit reisenden will sie je gesehen haben. Das kann Iris nicht glauben und begibt sich auf die Suche – unterstützt lediglich von dem Volksmusikforscher Gilbert. Spannend. Bis 23.25, Arte

foto: itv studios

22.15 SHOW

Menschen 2018 Im ZDF-Jahresrückblick blickt Markus Lanz auf die emotio nalsten Höhepunkte des Jahres und präsentiert außergewöhnliche Momente bekannter und unbekannter Helden. Bis 0.45, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: 1) Geschäft mit der Rast: Kampf um Autobahnraststätten. 2) Geld vom Finanzamt: Steuertipps zum Jahresende. 3) Zündende Ideen: wie Innovation in Österreich entsteht. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Peter Rapp, Elisabeth Gürtler, Ski freeriderin Nadine Wallner und der singende Pfarrer Franz Brei. Bis 0.05, ORF 2

23.15 SATIRESHOW

Neo Magazin Royale Weihnachtliches Neo Magazin Royale-Hausmusik boom der festlichen Adventsschlager. Die letzte Folge im Jahr 2018. Bis 0.00, ZDF neo

23.30 MUSICAL

Die Kinder des Monsieur Mathieu (Les Choristes, F/CH/D 2004) Anlässlich des Todes seiner Mutter kehrt der berühmte Dirigent Pierre Morhange nach Jahrzehnten erstmals in sein französisches Heimatdorf zurück. Ein Schulfreund überreicht ihm das Tagebuch seines früheren Musiklehrers. Der Film wurde vor allem mit Laien besetzt. Rührig. Bis 1.00, RBB