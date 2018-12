Insider: Microsoft stellt 2019 und 2020 neue Konsolen vor

Zwei Streaming-Spielfgeräte und zwei offizielle Xbox-Nachfolger laut Bericht in Arbeit

Ein Insider lässt die Gerüchteküche rund um die nächste Xbox-Generation brodeln. Brad Sams von Thurrott will erfahren haben, dass Microsoft an insgesamt vier verschiedenen Konsolen arbeitet. So soll es einerseits einen leistungsstarken Nachfolger der Xbox One X mit dem Codenamen "Anaconda" geben, andererseits auch einen flotten Nachfolger der Xbox One S mit dem Codenamen "Lockhart".

Cloud-Gaming wird wichtiger

Ferner ist in dem Bericht von einer Cloud-Konsole die Rede mit dem Codenamen "Maverick". Diese soll günstig und kompakt ausfallen. Zuletzt arbeitet Microsoft laut dem Insider an einer Art Hybrid-Konsole, die "normales" Gaming, aber auch Cloud-Gaming ermöglichen soll. Dabei handelt es sich um einen zweiten Nachfolger der Xbox One S.

Welche Hardware zum Einsatz kommt

Erneut soll Microsoft bei "Anaconda" und "Lockhart" auf eine Kombination aus CPU und GPU von AMD setzen. Bei den Streaming-Konsolen gibt es Gerüchte dazu, dass die neuen "Picasso"-APUs von AMD verbaut werden. Diese soll generell einen geringeren Stromverbrauch mit sich bringen und gleichzeitig auch genügend Leistung liefern. Microsoft arbeitet zugleich an Maßnahmen, um Probleme mit einer hohen Latenz in den Griff zu bekommen.

Wann die Konsolen kommen

Laut dem Insider sollen die Streaming-Konsolen bereits 2019 in den Handel kommen. Die Nachfolger der Xbox One X und Xbox One S sollen hingegen 2020 starten. (red, 19.12.2018)