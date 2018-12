Hirscher nur Sechster in Saalbach, Kranjec Überraschungssieger

Erster Slowene, der einen Weltcup-Riesentorlauf gewinnt – Marcel Hirscher nach Fehlern nicht am Podest

Saalbach – Der Slowene Zan Kranjec hat am Mittwoch sensationell den Weltcup-Riesentorlauf in Saalbach gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich 0,19 Sekunden vor dem Schweizer Loic Meillard sowie eine halbe Sekunde vor dem Franzosen Mathieu Favre durch. Bester Österreicher war einmal mehr Olympiasieger Marcel Hirscher, der sich aber nach fehlerhaften Fahrten im Heimrennen mit Platz sechs begnügen musste.

Kranjec hat als erster Slowene einen Weltcup-Riesentorlauf gewonnen. Der Tiroler Manuel Feller nach dem ersten Durchgang noch mit drei Hundertstelsekunden Rückstand Zweiter schied im Finale ebenso aus wie der Halbzeitführende Matts Olsson aus Schweden. (APA, 19.12.2018)

Ergebnis RTL in Saalbach-Hinterglemm

1. Zan Kranjec (SLO) 2:50,08

2. Loic Meillard (SUI) +0,19

3. Mathieu Faivre (FRA) +0,50

4. Stefan Luitz (GER) +0,58

5. Thomas Fanara (FRA) +0,72

6. Marcel Hirscher (AUT) +0,77

7. Alexis Pinturault (FRA) +0,83

8. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,88



weiter: 17. Johannes Strolz (AUT) +3,34, Schörghofer und Feller out

Herren – Gesamt-Weltcup nach 12 Rennen:

1. Marcel Hirscher (AUT) 520

2. Max Franz (AUT) 341

3. Aksel Lund Svindal (NOR) 333

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 303

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 292

6. Mauro Caviezel (SUI) 283

7. Beat Feuz (SUI) 253

8. Kjetil Jansrud (NOR) 250

9. Vincent Kriechmayr (AUT) 241

10. Alexis Pinturault (FRA) 239

Riesentorlauf Herren (5):

1. Marcel Hirscher (AUT) 420

2. Alexis Pinturault (FRA) 224

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 212

4. Loic Meillard (SUI) 211

5. Stefan Luitz (GER) 207

6. Matts Olsson (SWE) 190

7. Zan Kranjec (SLO) 165

8. Mathieu Faivre (FRA) 160

9. Thomas Fanara (FRA) 154

10. Tommy Ford (USA) 134