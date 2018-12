"Spiegel"-Reporter fälschte jahrelang Geschichten

Claas Relotius hat Manipulationen zugegeben und das Haus verlassen. Auch andere Medien könnten betroffen sein, der "Spiegel" richtet eine Kommission ein

Hamburg/Wien – "Spiegel"-Reporter Claas Relotius hat jahrelang Geschichten manipuliert und eingestanden, in mehreren Artikeln "Geschichten erfunden oder Fakten verzerrt zu haben". Das legte der "Spiegel" am Mittwoch offen. Relotius habe ein umfassendes Geständnis abgelegt und "mit Vorsatz, methodisch und hoher krimineller Energie" getäuscht, heißt es aus dem Verlag. Relotius habe das Haus verlassen.

Aufgedeckt wurde der Fall nach internen Hinweisen, eigenen Recherchen und einem umfassenden Geständnis des Redakteurs selbst, so der Verlag. Relotius habe beim "Spiegel" in den vergangenen Jahren rund 60 Artikel veröffentlicht und jetzt in mehreren Fällen eingeräumt, Geschichten erfunden oder Fakten verzerrt zu haben.

"Er hat beispielsweise viele der Protagonisten nie getroffen oder gesprochen, von denen er erzählt und die er zitiert. Stattdessen stützten sich seine Schilderungen seinen Angaben zufolge unter anderem auf andere Medien und Filmaufnahmen. So entstanden Charaktercollagen real existierender Figuren, denen Relotius zusätzlich eine fiktive Biografie andichtete. Außerdem erfand er Dialoge und Zitate", beschreibt der "Spiegel" die Methode.

Auch andere Medien könnten betroffen sein

Zu den betroffenen Texten sollen auch große Artikel zählen, die für Journalistenpreise nominiert waren oder ausgezeichnet wurden, etwa "Die letzte Zeugin" über eine Amerikanerin, die angeblich als Zeugin zu Hinrichtungen fährt, oder die Erzählung "Löwenjungen", in der es um zwei irakische Kinder geht, die vom IS verschleppt und umerzogen worden sein sollen.

Es ist möglich, dass auch andere Medien von dem Betrugsfall betroffen sind. Relotius hat laut "Spiegel" als freier Journalist unter anderem für "Cicero", die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag", die "Financial Times Deutschland", die "taz", die "Welt", das "SZ-Magazin", die "Weltwoche", "Zeit Online" und die "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" geschrieben.

"Spiegel" bittet um Entschuldigung

"Der 'Spiegel' bittet jeden und jede, der oder die mit falschen Zitaten, erfundenen Details ihres Lebens, in erdachten Szenen, an fiktiven Orten oder sonst in falschen Zusammenhängen in Artikeln von Claas Relotius im 'Spiegel' aufgetaucht sein mögen, um Entschuldigung. Das Haus entschuldigt sich auch bei seinen Leserinnen und Lesern, bei allen geschätzten Kolleginnen und Kollegen in der Branche, bei den Preiskomitees und -jurys, den Journalistenschulen, bei der Familie Rudolf Augsteins, bei Geschäftspartnern und Kunden", heißt es im Artikel zu dem Betrugsfall.

Eine "Kommission aus erfahrenen internen und externen Kollegen" soll weiteren Hinweisen auf Manipulation nachgehen, um die Vorgänge aufzuklären und Wiederholungsfälle zu vermeiden. Deren Erkenntnisse sollen dann auch öffentlich dokumentiert werden, so der Verlag. (red, 19.12.2019)