So stellt man sicher, dass man beim Onlinekauf den besten Preis hat

Es gibt für Konsumenten mehrere Gegenmaßnahmen, beim Online-Shopping nicht unnötig drauf zu zahlen

Online-Händler und Fluglinien ändern ihre Preise ständig. Für den Konsumenten ist es deswegen schwierig, den Überblick zu bewahren. Nicht nur die Preisachterbahn sorgt für Verwirrung und oftmals zu einem höheren Endpreis, sondern auch die Tatsache wo und mit welchem Gerät man den Kauf im Netz nun tätigt. Mit folgendem Regelwerk kann man sicherstellen, dass man bei der Buchung eines Flugs und beim Online-Shopping nicht unnötig draufzahlt.

foto: screenshot/daniel koller

Flug buchen

Mit dem Online-Flugbuchungssuchdienst Google Flüge kann man sich als Konsument einen guten Überblick darüber beschaffen, mit welcher Fluglinie und zu welcher Zeit man zu der gewünschten Destination am günstigsten kommt. Booking.com und Skyscanner sind ebenso Services, die man hinsichtlich eines Preisvergleichs zu Rate ziehen sollte. Die direkte Buchung über diese Dienste sollte man allerdings nicht vornehmen. Die Anbieter verrechnen bei dem Kauf zumeist eine Provision, wodurch sich der Flug verteuert. Es lohnt sich also zuerst die Preise bei genannten Diensten zu vergleichen und dann direkt bei den Fluglinien zu buchen.

foto: screenshot/daniel koller

Online-Shopping bei Amazon

Auch wenn Versandriese Amazon immer wieder mit Rabatt-Feiertagen wie etwa Black Friday oder der Cyberweek lockt, muss dies nicht zwingend heißen, dass man in dieser Zeit auch den besten Preis für das gewünschte Produkt erhält. Ein wirklich nützliches Tool in der Hinsicht ist allerdings "Keepa", ein kostenloser Dienst, der den Preisverlauf eines Produkts bei Amazon protokolliert und aufzeigt, ob man es nun wirklich mit einem Schnäppchen zu tun hat. Von dem Service gibt es auch eine Erweiterung für alle Browser, mit der man direkt beim Kauf eines Produkts Auskunft darüber bekommt, wie viel dieses in den vergangenen Monaten gekostet hat.

foto: screenshot/daniel koller

Online-Shopping abseits von Amazon

Es muss nicht immer Amazon sein. Oftmals bieten auch lokale Händler den Bestpreis. Diesen erfährt man über Preisvergleichsportale wie Geizhals. Dort kann auch verfolgt werden, wie sich der Preis eines Produkts über die Monate verändert hat. Möglich ist es dort auch, einen Preisalarm zu setzen. Erreicht das Produkt bei einem der erfassten Händler den gewünschten Bestpreis wird man dann darüber sofort benachrichtigt und kann den Kauf tätigen. Auf derartige Preisagenten zu setzen, rät auch AK-Konsumentenpolitik-Expertin Daniela Zimmer gegenüber dem STANDARD

foto: screenshot/daniel koller

Allgemeine Regel beim Online-Kauf

Bei manchen Anbietern gibt es durchaus Preisdiskrepanzen, mit welchem Gerät ich den Kauf tätige und ob ich mich zuvor vielleicht darüber im Netz informiert habe. Als Konsument kann man vor dem Online-Kauf eine Preisdiskriminierung verhindern, indem man den Preis bei einem Anbieter mit mehreren Geräten (Smartphone, Laptop oder PC) überprüft. Es lohnt sich manchmal auch bei seinem Browser die Inkognito-Funktion zu verwenden oder Cookies zu löschen. Damit wird sichergestellt, dass man bei den Händlern sozusagen als "neuer Kunde" auftritt und hier nicht die Preise aufgrund eines bisherigen Interesses erhöht wird. (Daniel Koller, 20.12.2018)