Wiener Lokal Freiraum will um Gastgarten für 225 Gäste erweitern

Im Innenhof des Lokals auf der Mariahilfer Straße soll eine Terrasse mit drei Ebenen entstehen. Anrainer befürchten mehr Lärm und Abfall

Wien – Erst vor kurzem hat das Wiener Szenelokal Freiraum auf der Mariahilfer Straße 117 seinen zehnten Geburtstag gefeiert. Der große Gastro-Betrieb ist mit seinen verschiedenen Bereichen schon jetzt Bar, Café, Lounge und Restaurant in einem. Geht es nach den Plänen der umtriebigen Freiraum-Macher, soll auch noch eine Terrasse auf gleich drei Ebenen im rückseitigen Innenhof des Lokals dazukommen.

Das Vorhaben im sechsten Bezirk ist durchaus beeindruckend. Insgesamt soll ein Gastgarten für gleich 225 Gäste entstehen. Das geht aus einem Ansuchen um Änderung der Betriebsanlage vor, das dem STANDARD vorliegt. Eingebracht hat dieses die Röstraum GmbH, die ihre Firmenadresse ebenfalls an der Mariahilfer Straße 117 hat. Damit wird das Großlokal mit aktuell rund 350 überdachten Plätzen umfassend erweitert.

Gartenbetrieb von 8 bis 22 Uhr

Konkret soll eine "zum Restaurantbetrieb gehörende Terrasse mit einer bebauten Fläche von ca. 554 Quadratmetern" errichtet werden. Der Zugang zum Gastgarten mit drei Terrassenebenen im vierkantigen Innenhof "erfolgt ausschließlich über das Lokal Freiraum". Der Gastgarten soll täglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr geöffnet sein. Eine Be- und Entlüftungsanlage wird nicht errichtet. Die mündliche Bauverhandlung war für vergangenen Dienstag anberaumt.

Bewohner der angrenzenden Wohnhausanlage, die nicht genannt werden wollen, befürchten eine Zunahme von Lärm, Abfall und Geruchsbelästigung. Es seien zahlreiche Einwendungen geltend gemacht worden, hieß es.

Hinter dem Freiraum stehen Christoph Wagner, Sascha Adzic und Wolfgang Jappel. Die Beantwortung einer Anfrage zu den Freiraum-Ausbauplänen war vorerst noch ausständig.

Erfolgreiches Gastro-Trio

Die drei erfolgreichen Gastronomen haben bereits 2005 das Lokal Rochus am Rochusmarkt gegründet. Aktuell befinden sich im Portfolio der Herren unter anderem die zwei Filialen von Freiraum Deli auf der Mariahilfer Straße und der Herrengasse, das Stadtcafé auf der Freyung und das Blaustern am Döblinger Gürtel. Angeschlossen ist auch eine eigene Kaffeerösterei: der Röstraum in Vösendorf. Die Unternehmer bieten ihr Know-how im Gastro-Bereich auch für Consulting-Leistungen an. (David Krutzler, 19.12.2018)