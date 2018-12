57 Millionen Euro Forderungen nach Pleite von Waagner-Biro-Tochter anerkannt

Insgesamt wurden Forderungen in der Höhe von 88,8 Millionen Euro angemeldet

Wien – Heute hat am Handelsgericht Wien die Berichts- und Prüfungstagsatzung im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Waagner-Biro Bridge Systems AG stattgefunden. 140 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von 88,8 Millionen. Euro angemeldet. Anerkannt wurden vom Insolvenzverwalter Forderungen in Höhe von 57 Millionen. Euro, berichtete der KSV 1870 am Mittwoch.

Am 28. Jänner findet die Sanierungsplantagsatzung statt. In dieser Tagsatzung wird sich zeigen, ob die Mehrheit der Gläubiger die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin unterstützen. Der Sanierungsplanvorschlag sieht eine Quote von 20 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren vor.

Seit Beginn des Sanierungsverfahrens wird die Waagner-Biro Bridge Systems laut KSV positiv fortgeführt. Die Brückenbau-Tochter soll vom Insolvenzverwalter der ebenfalls insolventen Waagner-Biro-Muttergesellschaft verkauft werden. Der entsprechende Prozess läuft, das Ergebnis bleibt abzuwarten. Bereits verkauft ist die Bühnenbau-Tochter. (APA, 19.12.2018)