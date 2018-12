Nasa-Ingenieur begeistert das Web mit Glitterbombe gegen Paketdiebe

Mit vier Smartphone-Kameras ausgestattet, um die Diebe mitzufilmen – Sechs Monate Entwicklung

Wenn Pakete verspätet ankommen oder an der falschen Stelle landen, ist das unangenehm. Wirklich unerfreulich wird es aber, wenn eine Lieferung komplett verschwindet. Gerade vor der Tür abgestellte Pakete sind leichte Beute für Diebe. Eine Realität, mit der sich auch der ehemalige Nasa-Ingenieur Mark Rober konfrontiert sah, dies aber als Bastler nicht so einfach auf sich sitzen lassen wollte.



Glitterbombe

Also investierte Rober sechs Monate Entwicklungsarbeit, um ein Paket zu entwickeln, mit dem die Diebe alles andere als Freude hatten. In die Packung eines Apple Homepod hat er eine Glitterbombe verbaut, die dank Sensoren beim Öffnen automatisch ausgelöst wird. Durch eine Drehschaufel werden die Diebe so mit dem glitzernden Inhalt überschüttet.

mark rober

Doch damit gab sich Rober noch nicht zufrieden, wollte er doch auch die Reaktion auf diese Überraschung erfassen. Also packte er vier Smartphones mit Weitwinkelkamera in das Gehäuse, um einen Rundumblick auf das Geschehen zu erhalten. Durch einen Bewegungssensor begannen diese automatisch zu filmen, sobald das Paket von seinem Ort genommen wurde, die Daten wurden umgehend in die Cloud hochgeladen.

Recovery

Gleichzeitig galt es sicherzustellen, dass die Diebe das Paket nicht behielten, immerhin ist die Kombination mit den vier Smartphones nicht gerade billig. Also wurde auch noch ein Furzspray eingebaut, der alle 30 Sekunden bestialischen Gestank verbreitete. Die integrierten GPS-Sensoren der Smartphones erlaubten dem Bastler wiederum, sein Paket aufzuspüren und einzusammeln.

Das Ergebnis ist ein Video, das einige Schadenfreude verströmt. Immerhin hat Rober dabei gleich mehrere Diebe erwischt, und deren Reaktionen auf die Glitterbombe sind durchaus sehenswert. (red, 19.12.2018)