ORF-Landkrimi "Der Tote im See" mit Josef Hader als Ex-Polizist

foto: orf/lotus film

Den Stein ins Rollen bringt eine Leiche, die in einem Stausee gefunden wird. Als Grete Öller (Hofstätter) und ihre junge Kollegin Lisa Nemeth (Fussenegger) herausfinden, dass es sich dabei um jenen Lenker handelt, der vor Jahren bei einem Autounfall die Familie von Sepp Ahorner (Josef Hader) getötet hat, wird das Ganze zu einer ziemlich persönlichen Angelegenheit.

Die Anfrage für einen weiteren Krimi sei "überraschend" gekommen, so Hofstätter in einem Interview mit Journalisten. "Aber es hat hier ja Sinn gemacht, da weiter zu erzählen, weil die Fahrerflucht noch nicht geklärt war. Dass in so einem winzigen Ort ständig Morde passieren, das käme mir ja lächerlich vor. Aber es gab eben diesen Fall. Nun wurde dort angeknüpft, um ihn fertig zu erzählen." In diesem Zusammenhang hat auch Erni Mangold als Ahorners ziemlich hantige Mutter wieder einen Auftritt, ist sie über das Auftauchen der Ermittlerinnen doch wenig erfreut.