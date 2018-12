EU einig über Verbot von Einwegplastik

Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten haben sich auf Einzelheiten zu Verbot von Strohhalmen, Plastiktellern und Co geeinigt

Brüssel – Gegenstände aus Plastik, für die es bessere, weil biologisch abbaubare Alternativen gibt, sollen in der EU bald nur noch im Museum zu bewundern sein: In gut zwei Jahren will die Union zum Beispiel Wattestäbchen, Besteck, Teller, Strohhalme, Getränke-Umrührstäbchen und Luftballonstäbchen aus Kunststoff aus dem Handel verbannt haben.

Spürbar reduziert werden soll der Verbrauch von Produkten, für die es eine solche Alternative noch nicht gibt, etwa Plastikbecher und Lebensmittelverpackungen. Getränkebehälter dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn die Verschlüsse und Deckel am Behälter befestigt sind. Diese Regelung gilt nach Inkrafttreten der Richtlinie fünf Jahre lang.

Warnhinweise für Plastik

Bestimmte Produkte zum einmaligen Gebrauch, die einen gewissen Kunststoffgehalt aufweisen, sollen gekennzeichnet werden, und es muss auf die negativen Umweltauswirkungen hingewiesen werden. Darunter fallen Hygieneeinlagen, Trinkbecher und Feuchttücher. Hersteller von Kunststoffprodukten sollen künftig einen Beitrag zu den Kosten für die Sammlung und das Verwerten ihrer Produkte leisten. Ein weiterer Punkt der Einigung sind die Sammelquoten: Für Einweg-Kunststoffflaschen sieht die EU bis 2025 eine Sammelquote von 77 Prozent vor, die bis 2029 auf 90 Prozent gesteigert werden soll.

Einen Vorschlag der EU-Kommission, der in diese Richtung ging, hat es seit Sommer gegeben. Nun haben sich Unterhändler der obersten EU-Behörde mit Vertreten des Parlaments und der Mitgliedstaaten geeinigt. Die vorläufige Einigung zwischen den EU-Staaten und dem Europaparlament gab die österreichische EU-Ratspräsidentschaft bekannt. Einer offiziellen Bestätigung der Initiative sollten damit kaum noch Hindernisse im Weg stehen – eine formale Zustimmung des Parlaments und der Mitgliedstaaten ist allerdings noch ausständig. (red, APA, 19.12.2018)