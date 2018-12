Italien meldet Einigung mit EU im Budget-Streit

Einzelheiten noch nicht bekannt – am Mittwoch soll der Deal laut Ministerium formalisiert werden

Rom – Italien hat sich im Streit mit der EU-Kommission um sein Budget für 2019 mit der EU geeinigt. Das verkündete eine Sprecherin des italienischen Wirtschaftsministeriums am Dienstagabend. Die Sprecherin fügte hinzu, dass der Deal am Mittwoch formalisiert werde.

Die EU-Kommission hatte Ende Oktober eine ursprünglichen Plan der Regierung der italienischen Regierung zurückgewiesen. Die Begründung dafür war, dass das Budget EU-Haushaltsregeln brechen würde. Der Plan sah eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vor, nach 1,8 Prozent in diesem Jahr.

Ein vergangene Woche vorgelegter überarbeiteter Plan sah eine Neuverschuldung von 2,04 Prozent vor.

Innenpolitische Einigung am Montag

Bereits am Montag hatte sich die Regierungskoalition auf Einzelheiten eines neuen Haushaltsentwurfs verständigt. Mit diesem sollen EU-Disziplinarmaßnahmen gegen das Land verhindert werden, sagte eine Sprecherin der rechten Lega, ein Regierungspartner, am Montag. Am Vorabend hatte der Parteivorsitzende und Vize-Regierungschef Matteo Salvini nach einer Kabinettssitzung von einer Einigung gesprochen, die wahrscheinlich von der EU begrüßt werde. Einzelheiten zur geplanten Neuverschuldung nannte er jedoch nicht. (red, 18.12.2018)