TV-Tipps für Mittwoch, 19. Dezember

Der Tote im See, Cyrano von Bergerac, Walk the Line und Das Mädchen Irma la Douce

16.00 DOKUMENTATION

Schuften bis zum Umfallen: DHL-Zusteller unter Druck Subunternehmen werben in Polen, Rumänien und afrikanischen Ländern billig Arbeitskräfte an, die in Deutschland teilweise ohne Arbeitsvertrag und Kündigungsschutz, ohne Krankenversicherung und unter Umgehung des Mindestlohns schuften. Bis 16.45, ZDF Info

18.30 MAGAZIN

Konkret: Der perfekte heimische Christbaum Gute Qualität, moderne Dekoration und zum Teil auch lebende Bäume liegen beim Christbaumkauf im Trend. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Genua nach der Katastrophe Am 14. August stürzte in Genua die Morandi-Brücke ein, 43 Menschen kamen ums Leben. Bis heute weiß niemand genau, warum das Bauwerk einstürzte. Überlebende berichten aus der "roten Zone" unter der Brückenruine. Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Der Tote im See (Ö 2018, Nikolaus Leytner) Josef Hader richtet es wieder als melancholischer Expolizist in Oberösterreich. Dieses Mal geht es um eine Leiche am Stausee. Maria Hofstätter, Erni Mangold und Fritz Karl leisten Hader Gesellschaft – und machen dem braven Manne das Leben nicht unbedingt einfacher. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: O du wilde Weihnachtszeit Während sich die Sonne im Norden rarmacht und außer Dunkelheit vielerorts auch noch Eiseskälte herrscht, befindet man sich südlich des Äquators im Hochsommer. Bis 21.15, Servus TV

22.00 ROMANTISCH

Cyrano von Bergerac (Cyrano de Bergerac, F 1990, Jean-Paul Rappeneau) Degenheld Cyrano (Gérard Depardieu) leidet seit seiner Geburt an einer überdimensionalen Nase, was ihm als Hauptmann der königlichen Garde zwar nicht besonders gut steht, dafür aber erlaubt, die schöne Anne Brochet im Namen eines anderen zu emotionalisieren. Und das alles in Versform. Bis 0.15, Arte

22.15 COUNTRYSÄNGER

Walk the Line (USA 2005, James Mangold) Johnny Cash (Joaquin Phoenix) wächst auf einer Baumwollfarm in Arkansas auf. Von seiner Mutter hat er zwei große Leidenschaften vererbt bekommen: die Bibel und die Musik. Später wird Johnny als Soldat nach Deutschland versetzt, dort komponiert er seine ersten Songs. Bei seiner Verfilmung der Lebensgeschichte der Countrylegende konzentriert sich Regisseur James Mangold auf die Zeit von Cashs Kindheit bis zum Ende der 1960er-Jahre. Bis 0.40, Servus TV

22.20 ZWIELICHT

Das Mädchen Irma la Douce (Irma la Douce, USA 1963, Billy Wilder) Jack Lemmon spannt als entlassener Polizist einem Zuhälter das Mädchen aus und führt sie durch listige Doppelgängerei zum Traualtar. Lemmon und Shirley MacLaine wiederholen bei Billy Wilder den Welterfolg des gleichnamigen Musicals auf der Leinwand. Musik von André Previn. Bis 0.40, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Italien – die Wunde von Genua Noch einmal Genua: 43 Menschen starben, als im August die Morandi-Autobahnbrücke einstürzte. Mehr als 650 Menschen, die darunter wohnten, haben ihr Zuhause verloren. Die Tragödie hat die Stadt verändert: Seit dem Einsturz gibt es in Genua Dauerstau, die lokale Wirtschaft verzeichnet Umsatzrückgänge von mehreren Millionen Euro. Patrick Hafner hat Anwohner begleitet, die ihre wichtigsten Habseligkeiten aus ihren Wohnungen holen durften. Bis 23.05, ORF 2

22.55 FERNGESTEUERT

Das wilde Schaf (Le mouton enragé, F/I 1973, Michel Deville) Ein kleiner Bankangestellter (Jean-Louis Trintignant) macht Karriere, indem er einflussreiche Damen höherer Klassen verführt. Devilles frivole Gesellschaftssatire leidet unter der inszenatorischen Glätte des Regisseurs, Romy Schneider und Jane Birkin geben sich alle Mühe. Bis 0.35, One

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Populismus – Italiens Testlauf für Europa Während überall in Europa Rechtspopulisten erstarken, ist in Italien EU-Skepsis und rechte Politik bereits Regierungsprogramm. Weltjournal + reist durch das veränderte Italien, spricht mit den umstrittenen Spitzenfiguren Luigi Di Maio und Matteo Salvini sowie mit Kritikern und Oppositionellen. Bis 23.50, ORF 2

(19.12.2018)