"Dinner for one" zum ersten Mal in Großbritannien

Freddie Frinton sagt im Königreich zum ersten Mal "Same procedure as every year"

Im deutschen und österreichischen Fernsehen ist der desaströse Abend von Butler James mit seiner Hausherrin Miss Sophie fixer Bestandteil des Silvesterprogramms, in Großbritannien hat das Publikum den britischen Komiker Freddie Frinton noch kein einziges Mal über den Tigerkopf stolpern sehen. 55 Jahre nach seiner Erstausstrahlung feiert "Dinner for one"heuer seine TV-Premiere im Königreich. Der Sender Sky Arts sendet den 15-minütigen Sketch zu Neujahr, berichtet der "Guardian".

Zum Hintergrund: Entdeckt hat den Sketch der deutsche Schauspieler und Entertainer Peter Frankenfeld. Dadurch wurde der norddeutsche Rundfunk darauf aufmerksam und drehte 1963 vor Publikum aus Hamburg. Regie führte Heinz Dunkhase, obwohl Frinton der eigentliche Schöpfer der Inszenierung war. Seit 1972 ist "Dinner for one" fixer Bestandteil des Silvesterprogramms in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Aber auch in Skandinavien und dem Baltikum wird es regelmäßig ausgestrahlt. 1988 holte "Dinner for One" den Weltrekord als "weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion".

Dieses Jahr stolpert Freddie Frinton am 31. Dezember um 23.20 Uhr auf ORF 1.

Die Sendetermine für "Dinner for One" (Dialektfassung)

