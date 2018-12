Leben nach dem "Tatortreiniger": Bjarne Mädel spielt in Netflix-Serie

"Don't try this at home", heißt die Serie des Streamingdienstes mit dem deutschen Komödianten

Im NDR verrichtet Schotty als "Tatortreiniger" derzeit seine letzten Dienste, für den Darsteller Bjarne Mädel gibt es ein Danach: "Don't try this at home", heißt die deutsche Netflix-Comedy. Darin geht es um einen Schüler, der mit seinem besten Freund einen Online-Drogenhandel gründet und von seinem Jugendzimmer aus Europa beliefert.

Regie führen Lars Montag und Arne Feldhusen. Letzterer inszenierte schon "Tatortreiniger"-Folgen. Die Autoren sind Philipp Käßbohrer, Sebastian Colley, Stefan Titze. Weitere Hauptrollen spielen Maximilian Mundt, Lena Klenke, Danilo Kamperidis, Luna Schaller und Damian Hardung. Der Dreh ist bereits abgeschlossen, ein genaues Startdatum gab Netflix bis dato noch nicht bekannt. (red, 18.12.2018)