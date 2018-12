Dynamic Pricing: Die lukrativen Tricks der Onlinehändler

Das Internet hat einen beispiellosen Wettbewerb im Handel eingeläutet. Dynamische Preisgestaltung und elektronische Preisschilder sind aber nicht zum Vorteil aller Konsumenten

Herr K. hat einen Plan. Er will Bekannte in Italien besuchen. Also sucht er mögliche Flüge mit seinem Smartphone – kurz vor der Buchung kommt ihm allerdings etwas dazwischen. Als Herr K. dann wenige Stunden später dann doch den Flug fixieren möchte, wundert er sich: Er ist plötzlich um einige Euros teurer geworden.

Viele Österreicher kennen diese Praxis bereits seit längerem und zwar von Tankstellen. Hier konnte sich der Preis für einen Liter Sprit an nur einem Tag unzählige Male ändern. Seit 2011 gibt es mit der Spritpreisverordnung in diesem Zusammenhang eine Reglementierung. Die Tankstellenbetreiber dürfen den Preis nun nur noch einmal täglich um 12 Uhr erhöhen. Preissenkungen sind im Gegenzug jederzeit möglich. Bis 31.12.2019 läuft dieser gesetzliche Rahmen noch.

Immer mehr Menschen kaufen online ein

Seit der 2011 eingeführten Verordnung hat sich auch die Art, wie Menschen einkaufen und ihre Flüge buchen, stark verändert. Statt Lebensmittel und Elektronikgeräte im stationären Handel zu erstehen, kaufen immer mehr Nutzer online ein. Das Smartphone hat es ermöglicht, dass man auch im Nirgendwo jederzeit shoppen kann. Bei der Buchung eines Fluges gab es ebenso eine Trendwende: Statt ins Reisebüro zu gehen, übernehmen dies viele Menschen mittlerweile selber.

Da es im Internet keine räumlichen Grenzen gibt, konkurriert im Grunde weltweit jeder Anbieter miteinander. Wenn ein Händler oder eine Fluglinie das Produkt oder den Flug zum Bestpreis anbietet, wieso sollte ich also auf die Konkurrenz zurückgreifen? Um im harten Wettbewerb im Netz bestehen zu können, setzen immer mehr Online-Händler und Fluglinien auf eine sogenannte dynamische Preisgestaltung. Anhand mehrerer Faktoren wird dann ein Preis für ein Produkt berechnet und abgeändert. Täglich und noch dazu unzählige Male.

24 Buchungsklassen bei nur einem Flug

Fluglinien setzten schon länger auf diese dynamische Preisgestaltung. Austrian-Airlines-Kommunikationschef Peter N. Thier bestätigt gegenüber dem STANDARD, dass sich die Preise für einen Flug "laufend nach oben und unten" verändern. Die Basispreise sind laut Thier bei einem Flug in 24 Buchungsklassen unterteilt. "Ist eine Klasse ausgebucht, wird sie geschlossen und der Preis steigt. Das geht natürlich auch in die umgekehrte Richtung, wenn reservierte Tickets zum Beispiel von Reisebüros zurückgegeben werden. Dadurch kann der Preis wieder fallen", sagt der Kommunikationschef.

Die Lufthansa-Tochter berücksichtigt bei der Preisgestaltung vorrangig den Markt, die Zeit und die Auslastung. Im Grunde werden die Kosten für einen Flug also durchgehend durch Nachfrage und Angebot bestimmt. Dass so ein stark automatisiertes System nicht immer perfekt ist, zeigen sogenannte Error Fares. Dies sind Flüge, die von der eingesetzten Software zu Spottpreisen angeboten werden. Laut Thier kommt dies auch bei der AUA vor – hier wird aber schnell manuell eingegriffen.

Mit dem Smartphone wird es teurer

Preisliche Unterschiede, ob man nun mit einem Smartphone oder PC bucht, gibt es bei der AUA übrigens nicht. Dass diese Preisdiskriminierung anderweitig gibt, veranschaulicht eine Studie der Arbeiterkammer. Die Reisesuchmaschine Orbitz zeigte iPhone-Nutzern etwa teurere Zimmer an, als jenen Usern, die mit einem Windows-Computer Interesse für ein Hotel zeigten. Dies ist im Online-Handel mittlerweile eine gängige Praxis geworden. Rabatte werden etwa nur Nutzern mit stationären Rechnern angezeigt, in der Regel zahlt man beim Shoppen mit dem Smartphone per App oder Browser am meisten.

Damit nicht genug, gäbe es die Möglichkeit, weitere Faktoren, wie den Aufenthalt des Käufers oder den Internet-Auftritt eines Konsumenten, also auch den sozialen Status, für die Preisgestaltung miteinzubeziehen. Die kürzlich beschlossene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO )hat dieser Datensammelwut zum Teil einen Riegel vorgeschoben. Online-Händler müssen nun das Einverständnis einholen und dürfen auch nur mehr Daten sammeln, die für sie relevant sind. "Dynamische Preisgestaltung beim Online-Shopping ist nicht verboten, kann aber bei Irreführung des Konsumenten unlauterer Wettbewerb sein und basierend auf Verhaltensprofilen unter Umständen Datenschutzrechte verletzen, wie Daniela Zimmer, Expertin für Konsumentenpolitik gegenüber dem STANDARD betont.

Wie Amazon an der Preisschraube dreht

Online-Händler-Primus Amazon ist ein großer Verfechter von dynamischer Preisgestaltung. Dem führenden Anbieter wurde bereits nachgewiesen, dass sie unterschiedliche Preise je nach Endgerät verrechnen – von Apple-Nutzern wird der höchste Preis verlangt. Ein Amazon-Sprecher betonte gegenüber dem STANDARD, dass man diese Praxis nicht mehr verfolge. Sehr wohl schwanken aber die Preise bei Amazon stark, da der US-Konzern "den niedrigsten Preis" bieten möchte.

Dass die dynamische Preisgestaltung mittlerweile auch im stationären Handel Einkehr gefunden hat, ist für den Konsumenten nur bei einem genaueren Blick bemerkbar. Konkret setzen immer mehr Händler auf elektronische Preisschilder. In 37 Media-Märkten und 15 Saturn-Geschäften sind diese bereits im Einsatz. Auch die Rewe-Gruppe verwendet diese in rund 40 von 1.200 Filialen. Bei Merkur, Billa und Co. ist die dynamische Preisgestaltung allerdings "kein Thema", wie Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher betont.

Elektronische Preisschilder

Die elektronischen Preisschilder sind in den Supermärkten im Einsatz, um Papier einzusparen und um Mitarbeiter zu entlasten. Die Preise werden laut Pöttschacher einmal in der Woche mit der Aktualisierung des Flugblatts angepasst. Die Elektronikfachhändler nutzen die Technik jedoch sehr wohl, um die Kosten für ein Produkt laufend zu ändern, wie eine Sprecherin von MediaMarktSaturn Österreich dem STANDARD sagt. "Dank elektronischer Preisschilder können wir die Preise österreichweit rasch und einheitlich anpassen", betont sie.

Dies ist auch den Konsumentenschützern der Arbeiterkammer aufgefallen. Gerade Online-Handel-Primus Amazon spielt für die Elektronikfachhändler eine bedeutende Rolle bei der Preisgestaltung. Der Preis dort wird beobachtet und zeitnah im Online-Shop und den Geschäften angepasst. Zimmer sieht die Gefahr einfacherer Preisabsprachen, wenn Unternehmen die Preise der Konkurrenz in Echtzeit überwachen und ebenso rasch darauf reagieren.

Mehr Transparenz gefordert

Letztlich warnt die AK-Expertin davor, dass dynamische Preisgestaltung auch im stationären Handel Einzug halten könnte. Die Österreicher wollen Beständigkeit beim Preis. Wird mit Produktpreisen zu sehr herumexperimentiert, könnte das Konsumenten vergraulen. Wichtig wäre laut Zimmer volle Transparenz, also bspw. Anbieterhinweise, wie oft mit Preisänderungen zu rechnen ist und ob ich abhängig vom benutzten Gerät mehr beziehungsweise weniger bezahle. Aktuell können Amazon & Co. hierbei machen, was sie wollen. (Daniel Koller, 20.12.2018)