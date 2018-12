Rumäniens Präsident: Amnestie-Erlass der Regierung wäre schwerer Fehler

Rumänische Regierung plant Amnestie für korrupte Politiker und Beamte

Wien/Bukarest – Ein möglicher Amnestie- und Begnadigungserlass der rumänischen Regierung für Korruptionsdelikte wäre ein schwerer Fehler für Rumänien, sagte Präsident Klaus Johannis am Dienstag in Wien laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Agerpres. Johannis nimmt in Wien am EU-Afrika-Froum teil.

Rumäniens Regierung hatte die Leiterin der unabhängigen Korruptionsbekämpfungsbehörde abgesetzt und plant eine umstrittene Amnestie für korrupte Politiker und Beamte. (APA, 18.12.2018)