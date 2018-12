Russische Trolle setzten offenbar Hotline gegen Masturbation auf

Werbung für Telefonberatung auf gefälschter christlicher Facebook-Seite – unklar, ob tatsächlich Anrufe getätigt wurden

Die russische Internet Research Agency (IRA), eine notorische Trollfabrik aus St. Petersburg, wollte offenbar US-Amerikaner zu Anrufen bei einer "Hotline gegen Masturbationssucht" bewegen. Das geht aus einer umfassenden Analyse der russischen Desinformationskampagnen zur US-Präsidentschaftswahl 2016 hervor. Die IRA griff für die Bewerbung der Hotline auf eine Facebook-Seite namens "Army of Jesus" zurück, die vortäuschte, von evangelikanen Christen betrieben zu werden.

"Melde dich bei mir"

"Leidest du an Masturbationssucht? Melde dich bei mir und wir schlagen diese Sucht gemeinsam", hieß es in einem Meme, das Jesus Christus neben einem verzweifelten Jugendlichen zeigt. Unklar ist, ob sich tatsächlich Menschen bei der Hotline gemeldet haben und was den durch diese Anrufe gesammelten Daten passiert ist.

Sicherheitsexperten weisen laut The Verge darauf hin, dass hier Material für Erpressungen gesammelt werden könnte. Auch homosexuelle Jugendliche wurden für eine Hotline anvisiert.

Neuer Bericht

Die Details stammen aus dem neuen Bericht über russische Social Media-Kampagnen, der am Montag vom US-Kongress veröffentlicht wurde. Forscher haben dafür über 10 Millionen Tweets sowie zigtausende Facebook- und Instagram-Postings analysiert. (red, 18.12.2018)