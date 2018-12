20 Jahre "Anno": Ubisoft verschenkt "Anno 1602" für kurze Zeit

Städteaufbau-Simulation wurde damals noch in Österreich entwickelt – Anmeldung für Closed Beta angelaufen

Ubisoft feiert 20 Jahre Anno und verschenkt im Rahmen des Jubiläums kurzzeitig Anno 1602: Erschaffung einer neuen Welt. Bis zum 22. Dezember kann das Game kostenlos von Ubisofts Uplay-Store bezogen werden. Anno 1602 wurde 1998 veröffentlicht und war ein Gemeinschaftsprojekt von Sunflowers und Max Design – einer ehemaligen Spieleschmiede aus dem steirischen Schladming.

annohome

Closed Beta steht bevor

Zugleich können sich Interessierte für die geschlossene Beta zu Anno 1800 anmelden. Diese läuft vom 31. Jänner bis 4. Februar für PC. Eine kostenlose Anmeldung für die Beta ist über diesen Link möglich. Feedback der Spieler soll dem Hersteller dabei helfen, dass gewünschte Funktionen und Features Teil des Games werden. Seit einem Jahr arbeitet Ubisoft im Rahmen von Anno Union mit der Community zusammen.

ubisoftde | ubisofttv

Bei Gamescom angespielt

Der STANDARD konnte bei der heurigen Gamescom Anno 1800 bereits anspielen. Die Städtebau-Simulation punktete in dieser frühen Phase bereits mit Liebe zum Detail und einem Fokus auf die Stärken der Reihe. Allerdings wurden Mikrotransaktionen bei einem Interview mit Gamestar.de nicht ausgeschlossen, was die Community fragend hinterließ. Spielerische Vorteile soll man sich damit nicht erkaufen können, lediglich kosmetische Zusatzinhalte.

evolution tv

Letzter Ableger 2015

Anno 1800 erscheint am 26. Februar 2019 für PC. Entwickelt wird das Game von Blue Byte, Chef-Designer ist Christian Schneider. Zuletzt gab es 2015 mit Anno 2205 ein Anno, das in der Zukunft angesiedelt war. Ganz an den Erfolg vergangener Ableger konnte das Spiel allerdings nicht anschließen. (red, 18.12.2018)