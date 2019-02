Pro & Kontra: Freibekommen bei Regelschmerzen

Pro: Das System muss sich ändern

von Bernadette Redl

Unerträgliche Schmerzen sind für manche Frauen während ihrer Periode Realität. Sie sind nicht imstande zu arbeiten, melden sich krank. Doch das ist der falsche Weg. Denn Menstruation ist keine Krankheit, sondern ein ganz normaler biologischer Vorgang. Dafür sollten weder Krankenstands-, und schon gar keine Urlaubstage drauf gehen. Geht es ums Kinderkriegen, sind Regelungen für Frauen – Karenz, Mutterschutz – selbstverständlich. So sollte es auch mit der Menstruation sein – denn ohne sie wäre Fortpflanzung ebenso wenig möglich.

Dass Männer und Frauen gleich sind, war lange ein Leitgedanke des Feminismus. Denn: Tatsächliche und erfundene Ungleichheiten haben zu Diskriminierung geführt. Nun wird wieder von Unterschieden gesprochen, zu recht.

Präventiv auf freie Tage während der Regel zu verzichten, aus Angst, Frauen könnten im Arbeitsleben noch stärker benachteiligt werden, ist die falsche Herangehensweise. Es sind nicht die Frauen, die sich ändern müssen, es ist das System. Frei haben wegen schmerzhafter Regelschmerzen ist fair – Frauen müssen das einfordern und mehr darüber sprechen, was in ihrem Leben relevant ist. Arbeitgeber haben jetzt die Chance, an der Enttabuisierung von Menstruation mitzuwirken. Die Regel ist kein Grund, sich zu schämen. Und dennoch: Am Ende entscheidet die Frau immer noch selbst, ob sie sich menstruationsfrei nehmen will. Es sollte aber zumindest die Option geben.