Schweizer Toblerone gibt es jetzt auch halal

Der US-Produzent Mondelēz regt viele Schweizer auf, weil die Zackenschokolade nun auch für religiöse Muslime essbar ist

Wien – Halal-Produkte sorgen regelmäßig für Aufregung. Derzeit hat der US-Schokoproduzent Mondelēz den Schwarzen Peter. Der Grund: Die Schweizer Zackenschokolade Toblerone wird nun auch halal produziert, die Produkte sind damit also auch für Muslime erlaubt. Das berichtet der Schweizer "Blick".

Schon seit dem Frühling wird die Süßigkeit in der Produktionsstätte in Bern nach den entsprechenden Vorschriften produziert. Mondelēz hat das Werk entsprechend zertifizieren lassen, schreibt der "Blick". Zutaten und Produktion entsprechen demnach Halal-Standards, das Originalrezept ist laut einer Sprecherin unverändert geblieben. Mondelēz begründet die Umstellung damit, dass Toblerone zu 97 Prozent in den Export gehe.

Nicht der erste Shitstorm

Dass das Thema derzeit wieder in sozialen Medien für Aufregung sorgt, kommt wenig überraschend. Man hat sich mittlerweile an entsprechende Shitstorms gewöhnt. Eine junge Frau mit Kopftuch, dazu der Slogan "Ich bin stolz" – diese Bipa-Werbekampagne regte vor nicht allzu langer Zeit so manchen Österreicher auf. Die Bawag ließ sich von hasserfüllten Kommentaren nicht davon abhalten, ein Scharia-konformes" Budgetkonto" anzubieten. Spar hingegen verbannte seine testweise eingeführten Halal-Produkte wieder, als die Kommentare zu heftig wurden.

Auf religiöse Themen beschränkt sich der Protest so mancher Community nicht. Groß war die Aufregung etwa, als die Molkerei NÖM vor acht Jahren ihre Milchpackerln für türkische Geschäfte mit zweisprachigen Etiketten auslieferte. "Süt" statt Milch auf zwei Seiten der Packung, die zwei anderen gehörten ganz herkömmlich der Aufschrift "Milch" – das reichte, dass in der Zentrale der niederösterreichischen Molkerei in Baden zahlreiche Protestmails und -anrufe eingingen und im Internet zum Boykott aller NÖM-Produkte aufgerufen wurde. (red, 18.12.2018)