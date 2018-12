Sieben Festnahmen bei Razzia gegen Camorra in Triest

100 Polizisten waren in mehreren italienischen Städten im Einsatz

Rom – Bei einer großangelegten Razzia gegen die Camorra, die Mafia in Neapel, hat die Polizei in Triest sieben Personen festgenommen. Sie werden beschuldigt, italienische und ausländische Unternehmer bedroht und erpresst zu haben, um die Interessen des einflussreichen Camorra-Clans Casalesi zu begünstigen, hieß es in einer Presseaussendung der Polizei am Dienstag.

100 Clans mit 6.000 Mitgliedern

Wohnungsdurchsuchungen wurden in mehreren Städten, darunter Neapel, Mailand, Udine und Triest durchgeführt. 100 Sicherheitskräfte waren bei der Razzia im Einsatz. Laut den italienischen Justizbehörden umfasst die Camorra rund 100 Clans mit rund 6.000 Mitgliedern. Ihr Einflussbereich in Italien erstreckt sich hauptsächlich auf die Stadt Neapel und das Umland in der Provinz Kampanien. (APA, 18.12.2018)