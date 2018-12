Apple wirbt Tesla-Designer ab, heizt Gerüchte um Auto an

Andrew Kim ist der zweite hochrangige Tesla-Mitarbeiter, der von Apple rekrutiert wird

Will Apple seine Pläne für ein eigenes selbstfahrendes Auto wiederbeleben? Darauf deuten zumindest zwei hochrangige Personalien hin. Nach Teslas führendem Fahrzeugingenieur Doug Field wurde nun auch der Designer Andrew Kim vom Autobauer abgeworben. Das heizt die Gerüchteküche im Silicon Valley neu an, denn eigentlich gilt Apples "Projekt Titan" als beendet.

"Projekt Titan"

Die Führungsspitze des iPhone-Konzerns soll 2016 beschlossen haben, statt eines eigenen Autos lieber als Zulieferer zu agieren und entsprechende Software-Lösungen zu entwickeln. Dazu würden die Anwerbungen von Kim und Field natürlich auch passen; dennoch galt Apples Fahrzeug-Projekt eigentlich als weit fortgeschritten. So verhandelte man schon mit Herstellern von Autoteilen über Zulieferungsverträge.

Vielseitig

Allerdings ist unklar, ob Kim nicht in einem ganz anderen Bereich zum Einsatz kommt. Er erlangte einst Berühmtheit, als er Vorschläge für einen Relaunch von Microsofts Design-Grundlagen lieferte – und dann tatsächlich vom Unternehmen angestellt wurde. Er soll später eine Rolle bei Produkten wie der Hololens und der Xbox One S gespielt haben. Kim könnte also auch für Apples AR-Headset oder andere Produkte eingesetzt werden. (red, 17.12.2018)