Alta Badia: Hirscher siegt im Parallel-RTL und zieht mit Moser-Pröll gleich

Salzburger feiert 62. Weltcupsieg – Franzosen Favrot und Pinturault auf den Plätzen

Alta Badia – Marcel Hirscher hat am Montagabend in Alta Badia erstmals einen Parallel-Riesentorlauf gewonnen, seinen bereits 62. Weltcupsieg fixiert und damit auch die Bestmarke von Annemarie Moser-Pröll eingestellt. Der 29-jährige Salzburger bezwang im Finale den Franzosen Thibaut Favrot um 14 Hundertstel. Im kleinen Finale um Platz drei setzte sich der Franzose Alexis Pinturault gegen den Schweden Matts Olsson durch. Der Norweger Henrik Kristoffersen scheiterte im Viertelfinale an Favrot, belegte am Ende Rang acht.

Hirscher setzte sich zum Auftakt in zwei Läufen gegen Teamkollegen Roland Leitinger durch, bezwang dann in jeweils einem Heat den Norweger Kjetil Jansrud (Sieger 2015/+0,13 Sek.), den Deutschen Stefan Luitz (+0,08), den schwedischen Vorjahresgewinner Matts Olsson (ausgeschieden) und Favrot.

Der siebenfache Weltcupsieger baute mit seinem vierten Sieg im fünften Rennen die Führung im Gesamtweltcup aus. Er hatte es als einziger von neun Österreichern in das Viertelfinale geschafft. Stefan Brennsteiner schied im Achtelfinale aus.

Drei von neun ÖSV-Läufern hatten zunächst die erste Runde überstanden. Hirscher setzte sich locker gegen Leitinger durch. Brennsteiner schaltete Zan Kranjec (SLO) aus, scheiterte dann aber am Schweizer Gino Caviezel. Max Franz setzte sich trotz Torfehler im ersten Lauf gegen den US-Amerikaner Tommy Ford durch, durfte dann aber doch nicht im Achtelfinale starten, weil im zweiten Lauf sein Startgate zu bald öffnete und so Ford der Sieg im Duell zugesprochen wurde.

Alle anderen Österreicher scheiterten bereits zum Auftakt im Sechzehntelfinale. Marco Schwarz musste sich Luitz geschlagen geben, Matthias Mayer unterlag dem Italiener Manfred Mölgg, Manuel Feller musste dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde den Vortritt lassen, Philipp Schörghofer scheiterte nur um zwei Hundertstel an Kristoffersen. Vincent Kriechmayr unterlag dem Italiener Luca de Aliprandini. Und Leitinger hatte eben gegen Hirscher keinen Auftrag. (honz, 17.12.2018)