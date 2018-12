"Arthurs Gesetz" mit Liefers und Gedeck: Arthur nimmt die Sache in die Hand

foto: tnt comedy

Ein Waschlappen, der sich über sein Doppelleben eine neue, frischere Identität verschafft und darüber zu sich selbst findet: Die gefährlichen Arten der Selbstbefreiung durfte im Serienkosmos schon Walter White in Breaking Bad erfahren. Noch näher ist Arthurs Gesetz allerdings an Fargo, dem Film und der Serie mit dem armen Tollpatsch Lester Nygaard, der ebenfalls Aufgaben mit seinem zänkischen Eheweib zu lösen hatte. Jan Josef Liefers gibt das ebenbürtige Pendant, an seiner Seite (oder eben nicht) Martina Gedeck als Schreckschraube in Netzstrumpfhose.

So entwickeln alle ihre besonderen Fähigkeiten. Das kriminelle Potenzial Marthas nimmt überraschende Ausmaße an, das sogar der Schwester, der Polizistin (wieder Gedeck in einer Doppelrolle), eine Spur zu scharf ist. Die Konsequenz ist der rote Faden der Serie: Sobald eine Lösung für ein Problem gefunden ist, tut sich ein Rattenschwanz neuer auf.

Und was machst du heute noch? "Mein Glück in die eigene Hand nehmen." So sei es. (Doris Priesching, 18.12.2018)