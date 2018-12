Wie Kinder reagieren, wenn man bei "Fortnite" den Stecker zieht

US-Talkshow-Host hat ein Experiment mit teilweise heftigen Reaktionen gewagt

Fortnite: Battle Royale zählt aktuell zu den populärsten Games weltweit. Millionen vor allem jüngere Spieler zieht das Game täglich an. Für Hersteller Epic Games hat sich Fortnite zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Auch im "echten Leben" bekommt man es immer wieder mit dem Spiel zu tun, machen viele junge Spieler aber auch Sportler die Tänze des Games nach.

Wutausbrüche und Unverständnis

Nun hat US-Talkshow-Hoster Jimmy Kimmel Eltern dazu aufgefordert, ein Experiment zu wagen. So sollen diese einfach mal den Stecker ziehen, während ihre Kinder Fortnite spielen. Einige Eltern sind diesem Wunsch nachgekommen und die Reaktionen reichen von vollstem Unverständnis bis hin zu Wutausbrüchen. Manche Kinder brüllen wild herum und andere wiederum reagieren sogar gewalttätig.

Fortschritt komplett verloren

Nun ist es so, dass man bei Fortnite: Battle Royale nicht einfach pausieren kann. Eine Partie hat nach circa 20-25 Minuten einen beziehungsweise mehrere Sieger. Wird man also unterdessen unterbrochen, ist der bisherige Fortschritt verloren und man muss ein Match neu starten. Der Ärger ist also teilweise berechtigt, je nachdem wie lange die Partie schon fortgeschritten ist.

Erinnerungen an erstes virales Video

Das Video von Jimmy Kimmel weckt übrigens Erinnerungen an eines der ersten viralen Videos, nämlich dem "Unreal Tournament Kid". Dabei ist ein junger deutscher Bursche zu sehen, der wutentbrannt seinen PC anschreit, weil er nicht Unreal Tournament spielen kann. Der Clip verbreitete sich zu damaligen Zeiten rasant. Heute ist der Protagonist übrigens Bodybuilder – einen Youtube-Kanal hat er ebenso. (red, 17.12.2018)