Christian Rausch übernimmt Marketing-Leitung der Billa AG

Er verlässt nach über zehn Jahren Mobilfunker Hutchison Drei Austria

Wien – Ab Februar 2019 wird Christian Rausch die Marketing-Geschicke von Österreichs führendem Nahversorger leiten. Er wechselt dazu aus der Mobilfunkbranche in den Lebensmitteleinzelhandel. In seiner neuen Funktion berichtet Christian Rausch an Billa-Vorstand Elke Wilgmann. Sein Verantwortungsbereich umfasst auch die Abteilungen Corporate Publishing & CCM, Billa-Eigenmarken, Internet und Social Media und das Kampagnenmanagement.

Rausch verlässt für seine neue Aufgabe Hutchison Drei Austria, wo er über zehn Jahre tätig war und dort zuletzt die Position Head of Brands & Communications innehatte.

Der 48-jährige Wiener weist darüber hinaus Erfahrung auf Agenturseite aus, war sowohl bei der Werbeagentur Lowe GGK und Ogilvy & Mather mit der Betreuung wie z.B. Ja! Natürlich betraut.

"Es gibt in Österreich eine handvoll Marken-Ikonen, Billa ist mit Sicherheit eine davon. Umso mehr freue ich mich diese in Zukunft mitgestalten zu können. Eine große Verantwortung, die ich mit Leidenschaft übernehmen werde", sagt Rausch zu seiner Bestellung. (red, 17.12.2018)