Schrems gegen Facebook: "Endlos durch alle Instanzen"

Am Montagmittag kam es am Landesgericht Wien zur zweiten Verhandlungsrunde

Seit viereinhalb Jahren wird in dem Prozess zwischen Max Schrems und Facebook über Zuständigkeiten diskutiert. Das ist noch nicht vorbei: Aufgrund neuer Nutzungsbedingungen und DSGVO will das Landesgericht Wien erneut entscheiden, und das bedeutet einen neuen "endlosen Instanzenzug", wie Schrems nach der Verhandlung sagt.

Die Klage läuft schon seit mehr als vier Jahren – und ist nur eine von mehreren Initiativen von Schrems gegen die Datensammelwut von Facebook. Ursprünglich war der Prozess am 1. August 2014 als "Sammelklage" nach österreichischer Art am Handelsgericht Wien eingebracht worden. Das überwies das Prozedere an das Landesgericht für Zivilrechtssachen, das sich im Juni 2015 für nicht zuständig erklärte. Darauf folgte ein Instanzenkurs bis hin zum Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Nicht mehr nur Facebook

Der erklärte im Jänner, dass die "Sammelklage" nicht möglich sei, jedoch eine "Musterklage" in Wien erfolgen könnte. Nun fand nach vier Jahren also die zweite Verhandlung am Landesgericht für Zivilrechtssachen statt. Der Prozess ist prinzipiell unabhängig von den anderen Verfahren zu sehen, die Schrems gegen Facebook angestrengt hat. Er feierte bereits Erfolge – so wurde etwa der transatlantische Datenaustausch Safe Harbor vor dem EuGH gekippt, weil die Richterschaft die Sicherheit der europäischen Daten in den USA anzweifelte.

Schrems will sich von dem Fokus auf Facebook lösen. Mit der Datenschutzorganisation Noyb.eu möchte er Anbieter von Apps und Plattformen europaweit unter die Lupe nehmen. Die NGO war mit Crowdfunding finanziert worden. (fsc, 17.12.2018)