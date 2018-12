Sisi besucht Wien

Ägyptens Präsident trifft Van der Bellen und Kurz – Gespräche über Migrationsproblem

Wien – Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist am Montag in Wien mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammengetroffen. Der wegen seines autoritären Regierungsstils umstrittene Ex-General wurde am Vormittag mit militärischen Ehren im Inneren Burghof empfangen. Am Nachmittag stand ein Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf dem Programm.

Sisi, der am Nachmittag auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) treffen will, hält sich anlässlich des am Montagabend beginnenden EU-Afrika-Forums in Wien auf. Österreich setzt große Hoffnungen in Ägypten als möglichen Bündnispartner bei der Eindämmung des Flüchtlingsstroms aus Afrika, auch wenn Kairo offiziell keine der von der Europäischen Union in Aussicht genommenen "Anlandeplattformen" für zurückgewiesene illegale Migranten beherbergen will.

Kooperationsabkommen

Von ägyptischer Seite hieß es zudem, der Präsident werde Vertreter von 13 österreichischen Wirtschaftsunternehmen treffen, um die ägyptischen Investments in Österreich zu forcieren. Mit Kanzler Kurz wird Sisi auch Kooperationsabkommen für die Bereiche Hochschulbildung, Innovation und Technologie unterzeichnen.

Sisi war bereits am Sonntagnachmittag von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Flughafen Wien begrüßt worden. Er will sich bis Mittwoch in Österreich aufhalten. Sisi war im Jahr 2013 durch einen Militärputsch gegen den gewählten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi an die Macht gelangt und führt das Land seitdem mit harter Hand.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Sisis Regierung vor, in den vergangenen Jahren Zehntausende Menschen willkürlich inhaftiert zu haben. Misshandlung und Folter in der Haft seien an der Tagesordnung. Kritiker werfen dem ägyptischen Machthaber auch vor, die Meinungs- und Religionsfreiheit zu unterdrücken. (APA, 17.12.2018)