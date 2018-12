Historischer Kalender – 20. Dezember

1823 – In Wien wird Schuberts Rosamunde-Ouvertüre uraufgeführt.

1913 – Uraufführung der Operette "Der Nachtschnellzug" von Leo Fall im Johann-Strauß-Theater in Wien.

1963 – In Frankfurt am Main beginnt mit dem Auschwitz-Prozess der bis dahin größte Massenmordprozess der deutschen Justizgeschichte. Verhandelt wird gegen 21 ehemalige Angehörige des SS-Wachpersonals. Die Urteile, welche am 19.8.1965 verlesen werden, lauten auf sechs lebenslange Zuchthausstrafen, eine zehnjährige Jugendstrafe und zehn Freiheitsstrafen zwischen dreieinhalb und vierzehn Jahren. Drei Angeklagte werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Begründung "Befehlsnotstand" wirkt sich mehrfach strafmildernd aus.

1973 – Spaniens Regierungschef Admiral Luis Carrero Blanco fällt in Madrid einem Bombenattentat zum Opfer.

1988 – Deutschsprachige Erstaufführung des Musicals "Das Phantom der Oper", von Andrew Lloyd Webber, im Theater an der Wien

2013 – Der Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski wird begnadigt und nach mehr als zehnjähriger Haft in die Freiheit entlassen. Der frühere Chef des einst größten russischen Ölkonzern Yukos war unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Diebstahls verurteilt worden. Der Prozess gegen ihn wurde international als politisch motiviert kritisiert.

Geburtstage:

Charlotte Bühler, dt. Psychologin (1893-1974)

Beatrice Richter, dt. Schauspielerin (1948- )

Alan Parsons, brit. Musiker (1948- )

Karl Wendlinger, öst. Rennfahrer (1968- )

Todestage:

Alfred Johann Theophil Jansa Edler von Tannenau, öst. Feldmarschallleutnant (1884-1963)

Max Brod, öst.-israel. Schriftsteller (1884-1968)

John Steinbeck, US-Schriftsteller (1902-1968)

(APA, 20.12.2018)