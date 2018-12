Kracher in der Champions League: Liverpool gegen Bayern

Auch nicht von schlechten Eltern: Manchester United gegen Paris Saint-Germain

Nyon – Bayern München bekommt es in der Schlagerpaarung des Champions-League-Achtelfinales mit Vorjahresfinalist Liverpool zu tun. Der Klub von David Alaba wird das Hinspiel Mitte Februar auswärts an der Anfield Road bestreiten, ehe es im März in München um die Entscheidung geht. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Titelverteidiger Real Madrid duelliert sich mit Ajax Amsterdam. Atletico Madrid – Juventus Turin und Manchester United – Paris Saint-Germain lauten weitere Toppartien. Schalke mit Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller bekommt es mit dem englischen Meister Manchester City zu tun. Borussia Dortmund trifft auf Tottenham Hotspur, Barcelona auf Lyon und Roma auf den FC Porto. (APA, 17.12.2018)

Champions League, Achtelfinale

Schalke – Manchester City

Atletico Madrid – Juventus Turin

Manchester United – Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund

Olympique Lyon – FC Barcelona

AS Roma – FC Porto

Ajax Amsterdam – Real Madrid

Liverpool FC – Bayern München

Hinspiele am 12./13. sowie 19./20. Februar, Rückspiele am 5./6. und 12./13. März. Die Viertelfinale folgen am 9./10. und 16./17. April, die Halbfinale am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai. Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid.