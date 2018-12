Niederösterreich bekommt ab März Bertha-von-Suttner-Privatuni

Neue Hochschule mit drei berufsbegleitenden Studiengängen

St. Pölten – Niederösterreich erhält mit der Bertha-von-Suttner-Privatuniversität in St. Pölten eine neue Hochschule. Der Studienbetrieb soll im März 2019 starten, teilte die Uni nach erfolgter Akkreditierung durch die AQ Austria (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria) in einer Aussendung mit. Details sollen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Laut Akkreditierungsentscheidung sollen insgesamt drei berufsbegleitend organisierte Studiengänge angeboten werden. Die beiden Bachelorstudiengänge "Psychosoziale Interventionen" und "Soziokulturelle Arbeit" dauern jeweils sechs Semester, der im Sommersemester 2021 startende Masterstudiengang "Psychotherapie" vier Semester. (APA, 17.12.2018)