Rapid-Präsident: "Hätte ich im Rechtsstaat Österreich nicht für möglich gehalten"

1.338 Rapid-Fans wurden am Sonntag während des Wiener Derbys stundenlang angehalten – Krammer: "Menschenunwürdige Umstände"

Wien – 1:6 im Wiener Derby gegen die Austria: Der historischen Schmach nicht genug, muss sich Rapid am Montag auch mit Vorfällen rund um die eigene Fanszene befassen. Die Polizei sah sich am Sonntag veranlasst, über 1.300 Personen den Zugang zur Generali-Arena zu verwehren. Als Grund wird angegeben, dass einige davon Gegenstände auf die Südosttangente geworfen hätten.

Laut Angaben der Exekutive hatten bereits als Risikofans bekannte Männer pyrotechnische Gegenstände, Getränkedosen und Schneebälle auf die meistbefahrene Autobahn Österreichs geworfen, die unmittelbar an der Generali-Arena der Austria vorbeiführt.

"Egal ob ein Gegenstand oder mehrere, so eine Aktion ist ohne Wenn und Aber zu verurteilen", sagte Michael Krammer. Der Rapid-Präsident machte sich um 18.30 Uhr selbst ein Bild von den Ereignissen und zeigte sich fassungslos: "Ich habe als ehemaliger Offizier des Bundesheers Verständnis für rechtsstaatliche Prinzipien. Was ich am Sonntag erlebt habe, hätte ich aber im Rechtsstaat Österreich nicht für möglich gehalten. Hier war keinerlei Verhältnismäßigkeit gegeben, Menschen über Stunden bei Minusgraden einer solchen Situation auszusetzen, halte ich für skandalös. 1.338 Personen aufgrund Verfehlungen von Einzelnen auf diese Art zu behandeln muss hinterfragt und aufgearbeitet werden".

"Menschenunwürdige Umstände"

Laut Rapid waren unter den perlustrierten Personen auch Kinder, Frauen und ein Mädchen, das aufgrund einer Diabeteserkrankung insulinpflichtig ist. Alle mussten demnach ohne Versorgung und ohne die Möglichkeit, sanitäre Anlagen aufzusuchen, ausharren. Die Amtshandlung war laut Polizei um 21.55 Uhr abgeschlossen, also nach rund sieben Stunden.

Krammer stellte abschließend fest: "Ich stimme dem Landespolizeipräsidenten absolut zu, dass Gewalt auch im Fußball nichts verloren hat. Daher sollten jene zur Verantwortung gezogen werden, die sich in diesem Zusammenhang strafbar machen, aber nicht über 1.300 Personen unter Generalverdacht gestellt und über Stunden unter menschenunwürdigen Umständen festgehalten werden."

Laut Polizei gab es eine Anzeige wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und eine verwaltungsrechtliche Festnahme. Zudem seien "lediglich drei Personen von der Rettung abtransportiert worden. Ein Mann klagte über Knieprobleme, eine Frau über Kreuzschmerzen und ein dritter Patient über Kreislaufbeschwerden."

Retourkutsche?

In Fankreisen und den sozialen Netzwerken wurde über eine geplante Retourkutsche auf eine Anti-Polizei-Choreografie gemutmaßt. Vor dem Anpfiff des Europa-League-Spiels am vergangenen Donnerstag – dem 13. 12. – hatte die organisierte Fanszene tribünenübergreifend in großen grünen Lettern den Schriftzug "1312" präsentiert. Ein Code für die Abkürzung "ACAB", die für die Beschimpfung "All Cops Are Bastards" steht.

Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hatte sich noch am Sonntagabend in einer Aussendung zu Wort gemeldet. "Gewalt hat auch beim Fußball nichts verloren. Die Wiener Polizei ist dieser entschieden entgegengetreten", wurde er zitiert. Pürstl wünscht sich nun, dass der Verein "gegen alle gewaltbereiten Fans, soweit sie ihm bekannt sind, konsequent, auch mit Stadionverboten, vorgeht". (red, APA, 17.12.2018)