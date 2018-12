Flüchtlingspakt wird in UN-Generalversammlung angenommen

Die USA und Ungarn lehnen die Absichtserklärung ab, die tschechische Position ist unklar

New York – Jetzt geht es, wie es so schön heißt, Schlag auf Schlag. Vergangene Woche wurde der UN-Migrationspakt bei einer Konferenz in Marrakesch feierlich in die Welt gesetzt, am Mittwoch wird er dann auch via Resolution in der UN-Generalversammlung in New York angenommen. Bereits am Montag (ab 10 Uhr Ortszeit, 16 Uhr MEZ) soll dort der Flüchtlingspakt ebenfalls gebilligt werden.

Der im englischen Original 21 Seiten lange Pakt formuliert vier große Ziele: den Druck auf Aufnahmeländer mindern, die Eigenständigkeit von Flüchtlingen fördern, den Zugang zu Resettlement ausweiten und eine Rückkehr in Sicherheit und Würde ermöglichen. Experten zufolge geht der rechtlich nicht bindende Pakt aber kaum über die verbindliche Genfer Flüchtlingskonvention hinaus.

Einige Staaten lehnen Pakt ab

Bereits am 13. November nahm der Dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung – zuständig für soziale, humanitäre und kulturelle Fragen – die entsprechende Resolution an. 176 Länder, darunter alle EU-Mitglieder, stimmten dafür. 13 Staaten nahmen an dem Votum nicht teil, mit Liberia, Eritrea und Libyen enthielten sich drei Länder. Einzig die USA lehnten das Papier ab. Es sei mit dem "souveränen Recht" der Vereinigten Staaten unvereinbar, hieß es, auch wenn man viele Inhalte teile.

Vor wenigen Tagen erklärte dann Ungarn, dass es den Flüchtlingspakt ablehnt. Und am Montag kündigte der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš an, ihm ebenfalls nicht zuzustimmen. "Meine Ansicht ist, dass wir uns auch zu diesem Pakt nicht verpflichten sollten", sagte der Gründer der populistischen Partei Ano der Zeitung "Pravo".

Tschechiens Position unklar

Internationale Institutionen dürften nicht über Migration und die Aufnahme von Flüchtlingen bestimmen, forderte Babiš. Das sei das alleinige Hoheitsrecht seines Landes. "Zudem sind alle diese Pakte unverbindlich, von daher weiß ich nicht, warum wir uns überhaupt darüber unterhalten", sagte der 64-Jährige. Unklar war zunächst, ob diese Haltung auch vom sozialdemokratischen Koalitionspartner ČSSD geteilt wird. Bereits die Frage des UN-Migrationspakts hatte innerhalb des seit Juni regierenden Zweierbündnisses für Diskussionsstoff gesorgt.

In Österreich gab es kurzzeitig Irritationen ob der Position zum Flüchtlingspakt. Nun wird die Bundesregierung – anders als beim Migrationspakt – den Flüchtlingspakt aber annehmen. Eine Unterschrift ist dafür nicht notwendig. In der UN-Generalversammlung wird durch Handzeichen beziehungsweise durch Aufstehen oder Sitzenbleiben abgestimmt. (ksh, 17.12.2018)