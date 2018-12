Jugendliche wollten Handy laden: Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

Auf der Suche nach einer Außensteckdose drangen deutsche Jugendliche in fremde Gärten ein

Wenn beim Ausgehen der Handy-Akku zur Neige geht, kann das zu einem ziemlichen Problem werden. Für drei Jugendliche im deutschen Ebersheim war die Lage offenbar sogar so dramatisch, dass sie eine Anzeige in Kauf nahmen. Sie drangen laut Polizei in fremde Grundstücke ein, um dort nach Außensteckdosen für Grill und Co zu suchen.

Einbrecher vermutet



Entdeckt wurden sie von einem Passanten, der das Trio mit ihren Taschenlampen für Einbrecher hielt – was sie auf gewisse Art und Weise ja auch waren. So hagelte es auch eine Anzeige für den "Entzug elektrischer Energie", also Stromdiebstahl. Denn um ihre Version der Geschichte zu beweisen, zeigten die Jugendlichen der Polizei ein angestecktes Smartphone – das auf einem Balkon im ersten Stock geladen wurde.

Winfuture rechnet nicht damit, dass die Tat gröbere Konsequenzen für die Jugendlichen hat. Sie dürften wohl mit einer Verwarnung davonkommen – und sich fürs nächste Mal wohl Powerbanks besorgen.