Cydia: Jailbreak-Store für iPhones stellt App-Verkauf ein

Freie Apps sollen aber vorerst weiter erhältlich bleiben – Einst unverzichtbar, jetzt vor unsicherer Zukunft

Es gab eine Zeit, da war der Begriff "Jailbreak" unter iPhone-Usern in aller Munde. Immerhin war es in den frühen Jahren oft notwendig, selbst Manipulationen am System vorzunehmen, um fehlende Funktionalitäten nachzureichen. Doch mit den Jahren und der zunehmenden Reife von iOS sank der Reiz solcher Basteleien für viele Nutzer. Gleichzeitig machte es Apple auch immer schwerer das iPhone zu "knacken".

Cydia

Zentrale Anlaufstelle für alle jene Apps, die Apple in seinem eigenen Store nicht erlaubte, ist dabei für viele bis heute Cydia geblieben. Nun stellt sich dessen Betreiber aber der Realität, und stellt einen wichtigen Teil seines Angebots ein.

Ab sofort können bei Cydia keinerlei Apps mehr gekauft werden, bestätigt Gründer Jay Freeman in einem Posting auf Reddit. Der Betrieb des App Stores sei sowohl psychisch als auch finanziell belastend, er koste ihm monatlich mehrere tausend Dollar. Eigentlich sei das Ende für den Cydia Store erst für Ende des Jahres geplant gewesen, eine aktuelle Sicherheitslücke habe den Prozess nun aber beschleunigt.

Ausblick

Das bestehende App-Angebot soll jedoch vorerst aufrecht erhalten werden. Das heißt auch, dass die Nutzer weiterhin Zugriff auf ihre gekauften Apps haben. Für die weitere Zukunft verheißt all dies aber nichts Gutes. Immerhin bestätigt auch Freeman, dass die Bandbreite für den Betrieb des Angebots den Großteil der Kosten verursacht. Details zu den weiteren Plänen der Plattform will der in der Szene unter dem Pseudonym Saurik agierende Entwickler in naher Zukunft bekanntgeben. (red, 17.12.2018)