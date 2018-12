Syrien-Operation: Im "Terrorsumpf" erwarten Erdoğan US-Soldaten

Aber da gibt es eine neue Dimension: Östlich des Euphrat, in Nordostsyrien, könnten bei einer türkischen Intervention die Kräfte zweier Nato -Staaten aneinandergeraten: der Türkei und der USA. Die Operation der Türkei richtet sich gegen die mit der PKK verbundenden – deshalb "Terroristen" – syrisch-türkischen YPG-Milizen. Aber die stehen wiederum unter US-Schutz: Sie sind das Rückgrat der lokalen SDF (Syrischen Demokratischen Kräfte), der US-formierten Bodentruppen für den Kampf gegen den IS.

Sieben Jahre nach dem Ausbruch des Kriegs in Syrien gehören Nachrichten über Operationen der Türkei in ihrem Nachbarland schon zum Repertoire: Deshalb klingen die Drohungen von Präsident Tayyib Erdoğan, den "Terrorsumpf östlich des Euphrat" nicht länger dulden zu wollen, nicht neu.

