TV-Tipps für Montag, 17. Dezember

19.40 REPORTAGE

Re: Die Bar der Hoffnung In der italienischen Kleinstadt Ventimiglia an der italienisch-französischen Grenze betreibt Delia Buonomo ein kleines Bistro. Seit 2015 landen in dem Ort hunderte Flüchtlinge, weil Frankreich die Grenze für sie geschlossen hat. Delias Bistro wird zum Anlaufpunkt für die Gestrandeten. Doch die Solidarität mit den Flüchtlingen macht sie selbst zur Ausgestoßenen. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMIKOMÖDIE

Der (erste) große Eisenbahnraub (The First Great Train Robbery, GB 1978, Michael Crichton) Drei Gauner planen 1855, zur Zeit des Krimkrieges, einen großangelegten Geldraub. Das Vorhaben gelingt nach rasanten Verfolgungsjagden. Im schönen Kostümabenteuer bestehen vor allem Sean Connery und Donald Sutherland als charmante Obergauner. Bis 22.00, Arte

Für Sean Connery und Lesley-Anne Down ist der Zug noch nicht abgefahren: "Der (erste) große Eisenbahnraub", 20.15 Uhr, Arte.

21.00 TALK

Hart, aber fair: Sprachlos, verständnislos, wütend: Wie gespalten ist Deutschland? Gäste bei Frank Plasberg sind Dirk Roßmann (Unternehmer), Michel Abdollahi (Journalist), Annette Behnken (Pastorin), Claus Strunz (Journalist) und Antje Hermenau (Politberaterin). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: 1) Dreifachmord im Schloss. 2) Weihnachten im Kinderdorf. 3) Betagt und behindert – wie Menschen ihr Leben meistern. 4) Karl Merkatz und Erwin Steinhauer – Weihnachtserinnerungen. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUFILM

Eine Armlänge Welt (D/F/E 2018, Susanne Bohlmann) Der taubblinde Sven will den 800 Kilometer langen Jakobsweg nach Santiago de Compostela meistern. Sven Fiedler hat das Usher-Syndrom, eine Krankheit, bei der das Hör- und das Sehvermögen langsam schwinden und er immer mehr von seiner Umwelt isoliert wird. 2017 bricht er mit einem Team von Assistenten auf, begleitet werden sie von der Filmemacherin Susanne Bohlmann. Bis 0.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit Clarissa Stadler: 1) Verhinderter Sängerknabe mit Revoluzzerkapperl – Willi Resetarits wird 70. 2) Zwischen Culture-Clash-Komödie und rachedurstiger Tragödie – Caroline Peters ist Schauspielerin des Jahres. 3) Tausendsassa der Wiener Moderne – Koloman Moser. 4) Zweite Folge der Reihe Magie der Museen mit Das Museo del Prado, Madrid. Bis 23.15, ORF 2

2.55 ACTIONKRIMI

Shaft in Afrika (USA 1973, John Guillermin) Das dritte Abenteuer des schwarzen Privatdetektivs. Diesmal wird der geschmeidige "James Bond aus Harlem" (Richard Roundtree in der Rolle seines Lebens) in Äthiopien engagiert. Krimi-, Action- und Agententhriller, reichlich mit Gewalttaten, Sex und kritischem Bewusstsein ausgestattet. Bis 4.50, Kabel eins