Anne Dufourmantelle über das Wagnis, die Freiheit zu leben

Packender Essay der früh verstorbenen französischen Philosophin und Psychoanalytikerin: "Lob des Risikos. Ein Plädoyer für das Ungewisse"

Jetzt, wo wieder gute Vorsätze gemacht werden, hält Anne Dufourmantelle (1964-2017) einen ungewöhnlichen bereit. Nicht gesünder essen, weniger rauchen oder mehr Sport setzt sie auf die To-do-Liste, sondern sie rät in einer Zeit, in der alles berechnet, evaluiert und versichert wird, zu mehr Risiko. "Das Vorsorgeprinzip ist zur Norm geworden", bedauert die früh verstorbene französische Philosophin und Psychoanalytikerin, die vergangenes Jahr beim Versuch, zwei Kinder vor dem Ertrinken zu retten, einen Herzstillstand erlitt.

Ein Risiko einzugehen bedeutet in ihrem eben auf Deutsch erschienenen Buch Lob des Risikos (Aufbau, € 20,60) in erster Linie einen Zugewinn an Freiheit. Sie begreift den Mut zum Risiko als Gegenteil der Neurose, die dazu verdammt, Erprobtes aus Angst vor Veränderung fortzusetzen. Das Unbekannte birgt die Möglichkeit zum Unverhofften.

Aufgebaut aus nur wenige Seiten langen Kapiteln zu Begriffen wie Abhängigkeit, Familie oder Einsamkeit tastet sich der Essay voran. Er entwickelt keine durchgängige Argumentation, sondern zündet viele einzelne Gedanken. Diese durchsetzt Dufourmantelle mit Verweisen auf Philosophen und mit Passagen aus Patientensitzungen. Zuweilen etwas langatmig, bietet der Band in weiten Teilen eine packende Brandrede für Leidenschaft und Hingabe. Das innere Geheimnis setzt Dufourmantelle in Opposition zur äußeren Macht. Ersteres ist somit unbedingt verteidigenswert angesichts zunehmender Transparenz.

Freiwillige Knechtschaft

Auch wenn manches romantisch bis kitschig klingt, findet Dufourmantelle immer wieder den Schlenker zurück zum Konkreten, etwa zur Revolution: "Dass sie ausbrechen kann, ist das, was uns heutzutage am meisten fehlt" , schreibt sie in ihrem Buch, das in Frankreich schon 2011 erschien und heute, Stichwort Gelbwesten, doppelt lesenswert erscheint.

Subversion sieht die Autorin auch im Lachen. Deswegen werde Humor "im Namen aller möglichen guten Gründe konfisziert, um immer subtilere Zensurmethoden anzuwenden". Neben solchen anschlussfähigen Gedanken fallen aber auch schöne Aphorismen ab wie: "Enttäuschen heißt, sich über den Traum des Anderen hinwegzusetzen, um eine winzige Zeitbombe zu zünden und zu hoffen, nach der Explosion immer noch geliebt zu werden."

Von der Abhängigkeit durch Liebe unterscheidet Dufourmantelle übrigens die Knechtschaft. Während in der Liebe die Trennung lockerer gehandhabt werde denn je ("als wäre das gegenseitige Verlassen das Einzige, was man ungefähr beherrscht"), sei Knechtschaft heute so freiwillig wie nie zuvor.

Die Annehmlichkeiten und das Knechtungspotenzial des Internets hatte Dufourmantelle offenbar noch nicht am Radar: Wir können Wegrouten im Internet berechnen, Lokale in uns unbekannten Städten anhand ihrer Ratings auswählen, fremde Menschen vor dem ersten Treffen googeln. Wir wollen keine Fehler begehen. Angst macht menschlich, weiß Dufourmantelle. Aber das Leben braucht auch Mut zum Risiko. Ganz abseits von Klettern ohne Seil. Ein anregendes Vermächtnis. (Michael Wurmitzer, 16. 12. 2018)