Understatement der Regierung: Frohlocket und lobpreiset!

Der Kanzler prahlt nur widerwillig mit der Schließung der Balkanroute, und ohne sein Kabinett hätten wir ohnehin kein Wetter

Unsere Regierung ist harmonisch wie keine seit Menschengedenken. Leider neigt sie zum Understatement. Kanzler Kurz schafft es nur widerwillig, mit der Schließung der Balkanroute zu prahlen. Sozialministerin Hartinger-Klein untertreibt mit der Behauptung, sie habe bei der Sozialversicherung "Geschichte geschrieben".

Und dann auch noch Umweltministerin Köstinger, die Austroversion der Cheshire Cat, deren Grinsen man stets noch im Raum sieht, wenn sie schon längst auf die nächste Party der Jungtürkisen abtanzen gegangen ist. In krassem Understatement ihrer Leistungen meint sie, sie werde "bis zur letzten Sekunde verhandeln, um das Weltklima zu retten" (Pfui über die Umweltorganisation Germanwatch, die Österreich als "Klimafossil" verunglimpft!).

Warum so kleinmütig, liebe Bundesregierung? Dass es in der Prä-Hartinger-Klein-Ära Sozialpolitik in der Welthistorie nicht gab und der Erfinderin der Wirtschaftsnobelpreis zustünde, ist zwar selbstredend, sollte aber auch gesagt werden.

Bitte ebenfalls kommunizieren, dass wir ohne unsere Bundesregierung und Köstinger überhaupt kein Wetter hätten. Und schließlich ER, der die schönen Sternlein ans Himmelszelt gesetzt hat und ohne dessen Wissen kein Spatz vom Dach fällt! Was kann man tun? Beten. Dass die türkis-blaue Message-Control ihre Bescheidenheit abtue und so inständig frohlocke und lobpreise, wie es einer Gottesregierung gebührt. (Christoph Winder, 16.12.2018)