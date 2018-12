Viraler Hit: Microsoft verschenkt "hässlichen" Windows 95-Pullover

Mitarbeiter des Software-Konzerns erhielten den etwas anderen Strickpullover, Windows-Fans sind neidische

Microsoft produziert nicht nur "Software", sondern auch "Softwear": Mit diesem Wortspiel hat der Konzern den hauseigenen Windows 95-Pullover vorgestellt. Dieser wurde nun in offenbar großer Zahl an Mitarbeiter verteilt. Er zeigt vorne und hinten das Logo von Windows 95, rund um die Schultern und Arme ist er in Windows-Blau gefärbt.

Fans dürfen hoffen

Offenbar haben auch eine Handvoll Fans den Pullover erhalten. Für viele anderen Nutzer ist er inzwischen zum Objekt der Begierde geworden. Noch ist aber unklar, ob er regulär in den Handel kommt. Laut Winfuture könnten einige Nutzer aber noch Glück haben und in den nächsten Tagen über ihr Geschenk informiert werden. (red, 16.12.2018)