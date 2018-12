Größter Diamant Nordamerikas in Kanada entdeckt

Der gelbe Stein ist 552 Karat schwer

Toronto – Im Norden Kanadas ist der größte Diamant Nordamerikas entdeckt worden. Nach kanadischen und US-Medienberichten vom Samstag stammt der gelbe Diamant mit einem Gewicht von 552 Karat aus der Diamantenmine Diavik, knapp 220 Kilometer südlich des Polarkreises.

Der Diamant von der Größe eines Hühnereis löse den bisherigen "Rekordhalter" ab, den in derselben Grube entdeckten "Diavik Foxfire" mit einem Gewicht von 187,7 Karat. Der weltweit größte Diamant, der Cullinan mit 3.106 Karat, wurde 1905 in Südafrika gefunden. Der Stein wurde später gespalten, die großen Teile wurden in die britischen Kronjuwelen eingearbeitet. (APA, 16.12.2018)