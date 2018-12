May-Vize will Koalition der Willigen für zweites Brexit-Referendum

Laut "Mail on Sunday" – Abstimmungszettel mit drei Varianen veröffentlicht: "deal" oder "no deal" oder "remain"

Brüssel – Der britische Vizepremier David Lidington hat laut "Mail on Sunday" eine Serie von "Geheimgesprächen mit Abgeordneten der Labour Partei für die Bildung einer Koalition der Willigen für ein zweites Referendum" zum Brexit geführt. Die Zeitung "daily mail" veröffentlichte auch schon ein Bild eines Abstimmungszettels mit drei Varianten.

Darauf sollen die Briten "deal" oder "no deal" oder "remain" ankreuzen. Auch einer der einflussreichsten Berater der britischen Premierministerin Theresa May, Gavin Barwell, soll Pläne für die Abhaltung eines zweiten Referendums haben. Nach Angaben der Zeitung seien diese "aufwieglerischen" Vorschläge aber von den "Brexiteers" (strikte Befürworter eines Austritts der Briten aus der EU) in der Regierung wutentbrannt abgeschmettert worden. (APA, 16.12.2018)